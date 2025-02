Donald Trump sentencia Meghan Markle i parla de la deportació del príncep Harry

La relació entre la família reial britànica i Donald Trump continua generant controvèrsia. Les tensions entre el president dels Estats Units i els ducs de Sussex s'han intensificat últimament pel que fa a l'estatus migratori de Harry. Mentre que la situació legal de Harry continua sent incerta, les declaracions de Trump continuen produint reaccions arreu del món.

Trump parla sense embuts i atia Meghan Markle

Trump, en una conversa amb el New York Post, va deixar clar que no té intenció d'interferir en l'estatus migratori de Harry. "No vull fer això", va assegurar.

Tanmateix, va aprofitar l'ocasió per llançar un dard cap a la duquessa: "El deixaré en pau, té prou problemes amb la seva esposa. Ella és terrible", va afirmar el president, sense embuts. Aquesta declaració no és la primera que Trump aboca sobre Meghan de manera negativa; anteriorment, l'havia qualificat de "nasty" (fastigosa).

Encara que Trump havia suggerit en el passat que podria actuar contra Harry si descobria que havia mentit en la sol·licitud de visat, per ara sembla voler mantenir-se al marge. Les tensions entre ambdós han augmentat després de la sortida de Harry i Meghan dels seus rols reials, i els comentaris de Trump només han atiat les flames de la controvèrsia.

La situació del visat de Harry continua sent incerta

El príncep Harry s'enfronta a una batalla legal sobre el seu estatus migratori als Estats Units. La Fundació Heritage, un grup conservador, ha qüestionat el seu visat, al·legant que Harry va ocultar el seu consum de drogues en la seva sol·licitud, cosa que hauria invalidat la seva elegibilitat.

En el seu llibre Spare, Harry va admetre haver consumit cocaïna i experimentat amb altres substàncies. Una cosa que ha estat citada com a part de la base de la demanda.

La sol·licitud de la Fundació Heritage busca que els registres del visat del príncep siguin alliberats perquè el públic pugui conèixer més detalls sobre el seu estatus migratori.

Mentrestant, el Departament de Seguretat Nacional dels EUA ha afirmat que qualsevol mena de violació de les lleis de substàncies controlades podria afectar l'elegibilitat d'una persona per obtenir un visat. Així i tot, no s'ha confirmat si aquest és el cas de Harry.

Meghan i Harry segueixen endavant amb la seva causa

Malgrat les crítiques i la controvèrsia, Meghan i Harry continuen compromesos amb la seva feina i les causes que donen suport. Tots dos continuen sent defensors actius dels veterans militars i altres grups necessitats, amb Harry liderant els Invictus Games, un esdeveniment creat per ajudar els soldats ferits. Meghan, per la seva banda, s'ha mantingut a prop del seu marit, demostrant el seu suport en tot moment.

En un esdeveniment recent, Meghan no només va mostrar el seu suport als atletes. També va parlar sobre el significat dels Invictus Games per a la seva família.

La duquessa va destacar com és d'important per a ella i per a Harry estar involucrats en aquestes causes. Malgrat la polèmica que envolta la seva vida personal, tots dos segueixen endavant fent front a tota mena de polèmiques.