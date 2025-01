TV3 s'avança a Carles Porta i deixa anar la 'bomba' sobre 'Crims': sorprendrà molts

Aquest dilluns torna a la pantalla de TV3 un dels programes més emblemàtics i esperats pels espectadors: Crims. Presentat per Carles Porta, l'espai dedicat a desentranyar casos reals de crims a Catalunya s'ha convertit en un fenomen televisiu.

Aquesta nova temporada, composta per vuit episodis, promet mantenir l'audiència enganxada al televisor amb històries impactants i plenes de misteri. El primer episodi de la temporada ens trasllada als Pallaresos, un petit municipi situat entre Tarragona i Perafort.

L'equip de Crims investigarà el que va passar amb Carme Gallart, una veïna que va desaparèixer el 2015 mentre es dirigia a la capital tarragonina. Amb tots aquests ingredients, no hi ha dubte que aquest programa d'estrena no deixarà indiferent a ningú.

TV3 s'avança a Carles Porta i deixa anar la 'bomba' sobre Crims

La història de Gallart comença un matí aparentment tranquil. A les 11:00, es dirigia a una parada d'autobús per trobar-se amb un amic a Tarragona. No obstant això, segons el testimoni del conductor, mai va arribar a pujar al vehicle.

Aquest detall resulta desconcertant, ja que alguns veïns van assegurar que la dona solia demanar-los ajuda per traslladar-se quan havia de sortir del poble. Dies més tard, després de no tenir notícies d'ella, la seva filla Mònica va denunciar la desaparició.



A partir d'aquest moment, les investigacions es van centrar en dos homes que podrien estar vinculats en el cas. El primer, José Luis Rodríguez, era un conegut de Carme que mantenia una relació propera amb ella.

El segon, Ramon Franc, era un agent immobiliari amb qui Carme havia tingut disputes en sentir-se estafada en una operació de compravenda. Amb el temps, es va descobrir que la desaparició no va ser casual. Gallart havia estat assassinada, i el cas es va convertir en un enigma.

Una temporada carregada d'emocions

Aquest capítol marca l'inici d'una temporada que, com és habitual a Crims, combina rigor periodístic amb una narració espectacular. Carles Porta buscarà no només relatar els fets, sinó també aportar llum sobre les motivacions i els detalls que envolten aquests crims.

L'expectació per aquesta estrena és màxima, ja que el programa ha aconseguit consolidar-se com un dels favorits del públic català. Crims torna amb la promesa d'oferir històries intenses que conviden a reflexionar sobre la complexitat de la naturalesa humana.