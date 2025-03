La reina Camila, enfonsada: Guillem i Kate Middleton ja no ho poden amagar

El príncep Guillem sap que la seva imatge és clau en el seu camí cap al tron. Cada decisió, cada aparició pública i cada situació personal afecten la percepció que els britànics tenen d'ell. La seva gestió de la monarquia, les polèmiques amb el príncep Harry i la malaltia de Kate Middleton han marcat l'últim any.

Per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la Família Reial Britànica, cada any es realitzen enquestes. Ara, s'han publicat els resultats d'una de les més rellevants i el futur de la Corona sembla estar més clar que mai.

Guillem i Kate Middleton, els favorits de la Monarquia

El sondeig realitzat per YourGov ha revelat dades reveladores sobre la popularitat dels membres de la Reialesa. El príncep Guillem ha rebut una gran notícia: la seva popularitat ha augmentat respecte a l'any passat.

Això és important si es considera que ha estat criticat per algunes persones que l'han qualificat de "vague" a causa de les seves reduïdes aparicions públiques. Tot i això, la seva imatge continua sent forta i ha aconseguit ocupar el segon lloc en el rànquing dels més valorats.

No obstant això, la veritable sorpresa ha estat Kate Middleton. Tot i haver disminuït les seves aparicions a causa de la seva malaltia, la princesa de Gal·les ha estat la millor valorada de tota la Família Reial. La seva posició reflecteix la seva enorme influència en la Monarquia i l'afecte que el poble britànic sent per ella.

La princesa Anna supera Carles III

Després de Kate Middleton i el príncep Guillem, la tercera posició no ha estat per a Carles III ni per a la reina Camila. La princesa Anna ha estat qui ha obtingut el tercer lloc en la llista. El seu paper dins de la monarquia és fonamental i la seva dedicació ha estat reconeguda pels ciutadans.

El rei Carles III, en canvi, ha caigut fins a la quarta posició. A més, aquesta és l'enquesta en la qual el seu índex de popularitat ha registrat el seu pitjor resultat des que va ascendir al tron. Aquestes dades reflecteixen la crisi d'imatge que enfronta i com el seu fill i la seva nora són, en aquest moment, els pilars més forts.

Camila i els Windsor menys populars

Després de Carles III, tampoc apareix la reina Camila en el cinquè lloc. Abans que ella, s'han posicionat els ducs d'Edimburg: Sophie de Wessex, seguida pel seu marit, el príncep Eduard. Camila Parker ha quedat per darrere d'ells.

Les princeses Beatriu i Eugènia de York han aconseguit superar els membres més polèmics de la Reialesa. En els últims llocs de la llista apareixen el príncep Harry, Meghan Markle i el príncep Andreu, confirmant que continuen sent els personatges més controvertits de la Casa Reial Britànica.