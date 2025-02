L'última hora de Carlos III obliga a Guillermo i a Kate Middleton a prendre decisions

Les preocupacions sobre l'estat de salut del rei Carles III han pres més força en les últimes hores. Segons apunten diversos mitjans internacionals, com l'Heraldo de México, el monarca britànic estaria afrontant la fase terminal de la seva malaltia. Aquesta situació ha posat en marxa un pla d'emergència per garantir l'estabilitat de la Corona.

Els moviments estratègics dins de la família reial britànica han començat

Davant d'aquesta delicada situació, el príncep Guillem i Kate Middleton han accelerat la seva preparació per assumir el tron abans del previst. Encara que en un principi s'esperava que el rei Carles III regnés durant diversos anys, les recents informacions indiquen el contrari. Aquest escenari obligaria el seu fill gran a convertir-se en rei de forma sobtada.

Com a part d'aquesta transició, Guillem ja ha estat traslladat a Buckingham juntament amb el seu equip i la seva família. La intenció és que, quan arribi el moment, estiguin completament preparats per assumir el lideratge del Regne Unit sense generar incertesa entre la població.

L'estat de salut de Carles III i el seu impacte en la successió

Les informacions que circulen sobre la salut del rei Carles III són cada cop més preocupants. Segons fonts properes a la família reial, el monarca podria estar afrontant un càncer de còlon en una etapa molt avançada. A la seva edat i amb les seves condicions de salut preexistents, els tractaments més agressius serien massa arriscats.

Per aquest motiu, l'equip mèdic que l'atén s'ha enfocat a oferir-li cures pal·liatives per centrar-se a millorar la seva qualitat fins al desenllaç. El rei no es troba sol en cap moment, un equip d'especialistes l'acompanya constantment a causa dels desmais que ha estat experimentant. Aquesta situació ha portat la Casa Reial Britànica a accelerar els plans de successió per evitar una crisi en cas d'un desenllaç sobtat.

La nova línia de successió i el rol del príncep Harry

Si el príncep Guillem arriba al tron en els pròxims mesos, la línia de successió canviaria de manera immediata. El seu fill gran, el príncep George, es convertiria en l'hereu directe, seguit per la princesa Charlotte i el príncep Louis.

No obstant això, en la llista de successió encara es troba el príncep Harry. Tot i haver renunciat a les seves funcions reials i haver-se mudat als Estats Units juntament amb Meghan Markle, la seva posició dins de la família reial continua intacta. Harry, juntament amb els seus fills Archie i Lilibet, continua sent part del llinatge de la monarquia britànica, encara que el seu paper en un possible futur dins de la Corona continua sent incert.

Mentrestant, el Regne Unit observa amb expectació els pròxims moviments de la família reial. La possibilitat d'una abdicació o d'un traspàs de poder inesperat manté la nació en suspens. A l'espera de confirmació oficial sobre la condició del rei d'Anglaterra, el món sencer està pendent de cada novetat que es coneix.