Ningú esperava el que Joan Carles I ha fet amb Jennifer López durant una festa

El passat cap de setmana, el rei emèrit Joan Carles I i el seu net Froilán van assistir al concert de Jennifer López als Emirats. Ningú podia imaginar-se el que acabaria fent l'exsoberà amb la diva de El Bronx: gaudir com un fan més. Aquest esdeveniment va tenir lloc durant el festival Saadiyat Nights, un festival cultural que atrau milers de turistes i residents.

Entre ells Joan Carles, la presència del qual es va deure a la invitació del seu net. Va ser el fill de la infanta Elena qui li va proposar anar junts a veure Jennifer López i aquest va accedir. L'emèrit es va situar a primera fila, per la qual cosa va gaudir com mai dels balls i èxits de JLo.

Joan Carles I sorprèn a tothom al concert de Jennifer López

Joan Carles I va viure fa uns dies una nit d'allò més especial amb Jennifer López. L'ex de Ben Affleck va celebrar un concert a Abu Dhabi que va ser tot un èxit. Testimoni d'això va ser l'emèrit que va acudir a l'esdeveniment juntament amb Froilà.

El que ningú s'esperava és el que va fer Joan Carles amb JLo: gaudir com un fan més dels seus balls. El concert va tenir lloc en un luxós recinte, on l'artista nord-americana va enlluernar els assistents amb el seu carisma i talent. El pare de Felip es va situar a primera fila, per la qual cosa va tenir una vista privilegiada de l'actuació de la diva.

Jennifer López, coneguda per la seva energia a l'escenari, va oferir un repertori dels seus grans èxits i millors balls. Tot sota l'atenta mirada de Joan Carles, que va aguantar tota la nit malgrat els seus recents problemes de salut. L'elecció de Joan Carles I d'assistir al concert de l'estrella internacional reflecteix el seu desig de mantenir-se actiu, malgrat la seva situació.

Al concert, va interpretar alguns dels seus més grans èxits, com El anillo pa' cuando, davant un públic emocionat. Encara que Joan Carles no es va aixecar per ballar, se'l va veure gaudir de l'espectacle d'una manera tranquil·la i discreta.

Froilà, el net de Joan Carles, també va ser un protagonista de la nit, gaudint de l'espectacle. Va ser el fill de la infanta Elena el que va convèncer el seu avi per assistir juntament al concert de Jennifer López.

Joan Carles I torna a Espanya després de veure Jennifer López

Aquest concert de Jennifer López no va ser la primera activitat que Joan Carles I i Froilà van compartir a Abu Dhabi. De fet, tots dos han assistit junts a altres esdeveniments, com la Fórmula 1 a Bahrain, el març de 2024.

La música de JLo no només va ser l'atractiu principal de la nit, sinó també una ocasió per passar-ho bé junts. D'aquesta manera, van demostrar que, malgrat viure lluny d'Espanya, sempre hi ha espai per a la diversió i el gaudi.

El que no solen compartir junts són els seus viatges de tornada a casa. D'aquí a uns dies, Joan Carles trepitjarà de nou terres espanyoles per assistir a les regates de Sanxenxo. Les seves visites a Espanya s'estan normalitzant i cada vegada són més freqüents, el que per a alguns significa un primer pas al seu retorn definitiu.

Per ara, la seva residència continua estant als Emirats, on compta amb una llarga i sòlida cadena d'influències. La mateixa en la qual està introduint Froilà perquè la seva estada a Abu Dhabi sigui el més plaent i fructífera possible.

A manera d'agraïment, el fill de Marichalar procura passar el màxim temps possible amb Joan Carles i gaudir de l'oci junts. Aquesta vegada ha estat el concert de Jennifer López el que ha fet possible veure el pare de Felip VI gaudint com un fan més.