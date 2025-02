A la llum el secret de Meghan Markle: Harry calla mentre Kate Middleton somriu

Les diferències entre Meghan Markle i Kate Middleton han estat un tema recurrent a la premsa britànica. Ara, un ex treballador dels prínceps de Gal·les ha avivat encara més la controvèrsia amb les seves declaracions. Jason Knauf, exdirector executiu de la fundació de Guillermo i Kate, ha llançat un comentari que ha estat interpretat com un atac directe a la duquessa de Sussex.

Comparacions inevitables entre Kate Middleton i Meghan Markle

En una recent entrevista, Knauf va revelar detalls sobre com va viure l'anunci del càncer de Kate Middleton i va descriure el moment com “horrible” i “devastador”. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat la seva declaració sobre l'actitud de la parella Reial davant la fama. "Ni el príncep ni la princesa triarien voluntàriament ser una figura pública", va assegurar, afegint que "no els interessa la fama que la seva feina comporta".

Per a molts, aquesta afirmació ha estat una clara indirecta cap a Meghan Markle. La duquessa ha estat assenyalada en diverses ocasions pel seu suposat interès en la fama, cosa que contrasta amb la imatge de discreció i deure que projecten Guillermo i Kate.

Les acusacions contra Meghan Markle dins del Palau

Jason Knauf no només va treballar amb els prínceps de Gal·les, sinó que també va estar a l'equip de comunicació del príncep Harry i Meghan Markle. Durant el seu temps al palau, assegura que el comportament de la duquessa de Sussex va ser "dictatorial". Segons les seves declaracions, Meghan hauria exercit una actitud d'assetjament greu cap al personal del palau.

Això va portar Knauf a demanar al Palau de Buckingham que prengués mesures per protegir els treballadors. Aquesta imatge dista molt de la que ha intentat projectar Meghan Markle, on ha emfasitzat el seu rol com a activista i defensora de diverses causes socials. Jason Knauf va destacar l'actitud completament diferent de Kate Middleton: "El que es veu en públic és també el que passa darrere de l'escena".

Kate Middleton reapareix després de la malaltia i reprèn la seva agenda

Després d'anunciar que el seu càncer estava en remissió, Kate Middleton ha començat a reprendre a poc a poc la seva agenda pública. El seu retorn s'ha produït després d'unes vacances familiars al Carib amb els seus fills i el príncep Guillermo.

La seva primera aparició oficial ha estat a Gal·les, on va acudir amb el seu marit per visitar diferents comunitats afectades per les recents inundacions. A diferència de la princesa de Gal·les, Meghan Markle està centrada en els seus projectes professionals amb Netflix, que continuen envoltats de polèmiques.

Mentre Kate Middleton continua amb la seva recuperació i els seus compromisos reials, la controvèrsia sobre Meghan Markle i el seu paper a la Família Reial continua creixent. Les paraules de Jason Knauf han reavivat la comparació entre ambdues dones i han posat novament al centre del debat la diferència en les seves actituds davant la Reialesa.