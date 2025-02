Marc Ribas esclata a 'Joc de cartes' per un motiu de pes: 'No ho entenc'

L'últim episodi de Joc de cartes a TV3 no ha deixat indiferent a ningú. En aquesta ocasió, el programa culinari dirigit per Marc Ribas va posar a prova quatre restauradors de Barcelona en la recerca del millor plat tradicional de la ciutat.

La competició va ser intensa, però el que realment va marcar la jornada va ser un moment de tensió entre Marc Ribas i un dels participants. D'aquesta manera, un concursant del programa, va rebre una reprimenda per la seva manera de puntuar a una companya.

Marc Ribas i la polèmica votació que no el va convèncer

El format de Joc de cartes és conegut pel seu alt nivell de competitivitat. Cada participant avalua els seus rivals amb una puntuació que pot marcar la diferència en el resultat final.

No obstant això, en aquest episodi, un dels concursants va sorprendre amb una nota que no coincidia amb les seves pròpies paraules. Un fet que va portar a Marc Ribas a intervenir.

Durant el dinar, Marc Ribas havia sentit el participant elogiar la feina d'una de les seves companyes, destacant el seu esforç. No obstant això, al moment de votar, la seva actitud va canviar completament, atorgant-li un 6, una qualificació que no corresponia amb els seus comentaris.

Marc Ribas no calla i exigeix explicacions

L'actitud del concursant no va passar desapercebuda per al presentador, qui no va dubtar a expressar el seu desconcert. "No ho entenc, perquè ahir, a la taula, vaig sentir que era molt guai veure't treballar de la manera que ho feies", va comentar Ribas dirigint-se a la concursant afectada.

Tot seguit, el presentador va qüestionar directament a l'altre participant: "Per què vas posar un 6?". Davant la pressió, el rival va intentar justificar la seva decisió argumentant que la seva companya estava "molt nerviosa" durant la prova.

No obstant això, aquesta explicació no va convèncer el xef, qui li va respondre amb fermesa: "No, Cristian, no em pots tornar a fer el mateix. A la taula dius una cosa i després votes un 6. No pots dir que ho fa molt bé i després donar-li aquesta puntuació".

Més enllà de la polèmica, Joc de cartes continua consolidant-se com un dels programes estrella de TV3. La seva combinació de gastronomia, competència i moments de tensió ha aconseguit captivar l'audiència, convertint-lo en una cita imprescindible a TV3.