Ningú esperava el que Iker Jiménez ha revelat a 'Cuarto Milenio': 'La meva mare…'

El passat diumenge, Iker Jiménez va deixar tothom bocabadat en el tancament de Cuarto Milenio. El presentador va donar un final diferent, no tan seriós com en altres ocasions. “També cal divertir-se”, va comentar Iker Jiménez entre rialles, però el que va venir després, ningú no ho esperava després de confessar que: "la meva mare de petit anava al cinema".

El periodista va confessar quelcom molt personal. Quelcom que, segons ell, demostra el poder dels senyals: “Em deixo portar per elles, pensem que són corazonades, pensaments fugaços, però són molt més. És una mena de radar que tenim des que som humans, però, com que no sempre és racional, no li fem cas”.

Iker assegura que ell sí escolta aquests senyals. Sempre i va compartir una anècdota que el va marcar. Fa unes setmanes va parlar-ne al seu programa.

Iker Jiménez fa una inesperada confessió a Cuarto Milenio

El passat diumenge ho va recordar amb més detalls després de veure dues fotografies i explicar una història que sembla treta d'una pel·lícula. De nen, Iker anava al cinema amb la seva mare i en aquell moment, Madrid no era ni un somni a la seva vida. No imaginava el que el destí li tenia preparat, però aquell cinema, aquell edifici, tenia un significat ocult.

Anys més tard, un grup de joves va començar allà quelcom que canviaria la història de la ràdio. En aquell mateix lloc va néixer Milenio 3, en el mateix bloc, el mateix lloc. Com si una força invisible hagués traçat el camí d'Iker sense que ell ho sabés.

La coincidència no acaba aquí. Aquell cinema va tancar les seves portes el 2002. Exactament el mateix any en què Milenio 3 va començar a emetre's: “Per a algú racional això és una ximpleria, però per a mi, no, té un significat”, va afirmar amb fermesa.

Però Iker no només va parlar de senyals, també va voler reivindicar Madrid: “Ara que està de moda criticar la ciutat, jo dic ‘Visca Madrid’. És un lloc que m'ho ha donat tot, un lloc on ningú no és estranger i una ciutat meravellosa. Amb els seus problemes, com totes, però que màgica és Madrid”.

Iker Jiménez sorprèn la seva audiència amb les seves paraules a Cuarto Milenio

El relat va emocionar l'audiència. Ningú no s'esperava que Iker Jiménez s'obrís així, en directe. La seva història commovia.

Per a ell, els senyals són a tot arreu: “Alguna cosa ens volen dir”, va assegurar. I va desafiar tothom a prestar atenció: “Vostès també les tenen. Només cal saber mirar”.

Un final de programa inoblidable. Una revelació inesperada i una certesa: el destí, de vegades, ens parla. Només cal escoltar.