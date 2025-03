Dur revés d'Amancio Ortega a aquesta ciutat d'Espanya: adeu després de 20 anys

Recentment, el grup Inditex ha pres una decisió que ha caigut com un gerro d'aigua freda per a molts a Burgos. Malgrat la seva popularitat, una de les botigues més estimades de la ciutat va tancar les portes per sempre. La mesura, que es va fer efectiva el passat dijous, 6 de març, va arribar després d'una sèrie de tancaments en altres ciutats d'Espanya.

En l'últim any, Burgos ha vist com es buiden importants locals comercials, sent la botiga de Massimo Dutti un dels últims afectats. L'impacte d'aquesta clausura no només és econòmic, sinó també social, ja que suposa la pèrdua d'ocupació per a 11 persones.

El tancament de molts comerços desferma la preocupació a Burgos

L'establiment de Massimo Dutti ha tancat després de més de 20 anys d'activitat en el mateix local. Situat al carrer Vitoria, el local anteriorment va ser ocupat per Textiles Marín, abans de convertir-se en una botiga d'aquesta marca del grup Inditex.

La decisió va ser presa el dimecres 26 de febrer, quan l'empresa va comunicar als seus empleats que el dijous 6 de març seria el seu últim dia de treball. Malgrat aquesta notícia, la cadena ha ofert als treballadors l'opció de ser recol·locats en altres establiments de la marca.

Aquest tancament no és aïllat, en els últims mesos, Burgos ha vist com altres comerços emblemàtics de la ciutat han tancat les portes. Per exemple, el grup Inditex també va clausurar en poc temps un altre establiment d'Oysho al carrer Santander. Aquesta tendència reflecteix el canvi en el panorama comercial de la ciutat, amb un increment de locals buits al nucli històric.

El tancament de botigues afecta tota Espanya

Burgos no és l'única que està experimentant aquest tipus de tancaments. Massimo Dutti també va tancar botigues en altres ciutats, com Sant Sebastià. El 2022, de fet, Inditex ja havia tancat diversos establiments a Castella i Lleó.

Aquests moviments són part d'una reestructuració més àmplia que està duent a terme el grup en diferents regions del país. Segons fonts de l'empresa, s'estan prenent decisions estratègiques que responen a les condicions del mercat i a la rendibilitat de cada botiga.

Inditex va arribar a Burgos a principis dels 90 amb l'obertura de Zara al mateix carrer Vitoria, marcant l'inici d'una presència creixent a la ciutat. No obstant això, en els últims anys, les marques del gegant tèxtil han experimentat tancaments progressius. El 2013, per exemple, la botiga d'Uterqüe, també al carrer Vitoria, va abaixar la persiana després de només quatre anys en funcionament.

El comerç al nucli històric de Burgos es veu afectat per la reducció de grans botigues internacionals. La reestructuració d'Inditex a la ciutat reflecteix les transformacions que també estan ocorrent en altres ciutats espanyoles.