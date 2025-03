La casa reial danesa confirma els pitjors rumors sobre Mary de Dinamarca: 'No pot...'

La reina Mary de Dinamarca ha hagut de cancel·lar, a última hora, el seu compromís amb l'Associació Danesa del Cor. Es tractava d'un acte d'especial rellevància per a ella a causa de la seva vinculació personal amb l'organització.

La monarca, nascuda a Austràlia, va perdre la seva mare, Henrietta Donaldson, quan tenia només 25 anys, víctima d'una malaltia cardíaca. Aquest dolorós succés ha marcat profundament a Mary, qui ha estat molt compromesa amb causes relacionades amb la salut cardiovascular.

L'esdeveniment d'aquest passat dimecres tenia una gran càrrega emocional per a la reina, ja que es tractava del lliurament dels premis anuals de l'associació a Copenhaguen. Un acte que ella mateixa havia acompanyat en anys anteriors amb gran dedicació.

El fet que s'hagi vist obligada a cancel·lar la seva presència ha causat pesar en els cercles propers a la casa reial danesa. Segons el comunicat oficial emès per la institució, Mary no va poder complir amb aquest compromís a causa d'un problema de salut.

"La seva Majestat la reina, com molts altres en aquests moments, ha emmalaltit i, per tant, lamentablement no pot assistir a la cerimònia de lliurament de premis de l'Associació Danesa del Cor". No obstant això, no es van detallar les causes exactes de la malaltia.

Mary de Dinamarca està molt compromesa amb les causes socials

El compromís de Mary amb la causa és ben conegut, i la seva absència en aquest esdeveniment ressalta la importància que li dona a la salut. No obstant això, la seva malaltia sembla ser temporal, ja que, segons el previst, té un altre compromís programat per a aquest divendres.

D'aquesta manera, assistirà a la inauguració del Centre Nacional de Coneixement per a la Intervenció Primerenca i la Recerca Familiar a la Universitat de Copenhaguen. I és que es tracta d'un esdeveniment organitzat per la fundació que porta el seu nom.

Malgrat la seva malaltia, s'espera que la reina pugui complir amb aquesta cita. A més, l'agenda de Mary inclou un important esdeveniment a finals de març: una visita d'Estat a França. Allà, el rei Frederic X i la seva esposa seran rebuts pel president Macron.

Malgrat els contratemps que la salut de Mary ha causat, el seu compromís amb les causes que li són més properes continua intacte. La monarca, qui porta amb ella el record de la seva mare en cada pas, continua demostrant la seva dedicació a la família reial.