Lolita Flores confessa el secret de la seva germana, Rosario Flores: 'El teu fill...'

Lolita Flores ha confessat el major secret de Rosario Flores: la va ajudar a sortir del pou d'autodestrucció en què es va submergir. Després de la mort de la seva mare i d'Antonio Flores, l'actriu no va trobar consol i es va enfonsar completament. “El teu fill és molt petit”, van ser les paraules que Rosario li va dir i amb les quals va aconseguir que reaccionés.

Ningú sabia fins ara l'enorme sofriment pel qual va passar Lolita després de la defunció de les dues persones més importants per a ella. Anit a Lo de Évole, l'artista es va obrir en canal i va rememorar la gran ajuda que li va brindar Rosario perquè deixés d'autodestruir-se. Gràcies a ella va poder reaccionar a temps i recuperar la seva vida.

Lolita Flores desvela el que ningú sabia de Rosario Flores

Lolita Flores i Rosario Flores són les hereves d'un dels cognoms més reconeguts i estimats per la premsa. Les seves vides es van paralitzar completament quan el 1995 la gran Lola Flores va morir només dues setmanes abans que el seu fill Antonio. Dues grans pèrdues que van provocar un tsunami en la vida de Lolita i Rosario.

Sobre aquest episodi tan dramàtic, Lolita va parlar a Lo de Évole on va relatar moments fins ara desconeguts. Un d'ells és el secret de Rosario Flores que va mantenir en silenci: la va ajudar a sortir del pou d'autodestrucció en què estava. Lolita ha explicat com va ser ella qui li va obrir els ulls i la va ajudar a recuperar la seva vida.

“Em va dir: «Para! Perquè la teva filla et necessita i el teu fill és molt petit»”, va confessar a Jordi Évole. Aquestes paraules van ser suficients perquè Lolita reaccionés i posés fre a l'espiral d'autodestrucció en què estava submergida. Dia a dia es refugiava en el dolor per la mort de la seva mare i el seu germà, sent incapaç de superar-ho.

Lolita va explicar com després de passar les nits en vetlla, acomiadava els seus fills que anaven a l'escola i tornava a ficar-se al llit. “Vaig estar un any i escaig”, ha recordat. “Posava els discos de Moncho, em posava la meva ampolla de whisky i una caixa de mocadors i a escriure i plorar”, va assenyalar.

Rosario Flores va reaccionar a la trucada d'auxili de la filla de Lolita Flores

Ni Rosario ni Lolita s'esperaven els dos tràgics successos que marcarien les seves vides per sempre. Sense haver superat encara la mort de la seva mare, Antonio decidia posar fi a la seva dues setmanes després. El que va deixar les dues cantants completament trencades.

Vivint cadascuna el seu dolor, Lolita reconeix que la va afectar profundament aquestes dues pèrdues inesperades. Va perdre completament les ganes de tirar endavant i es va sortir del seu camí, sense més destí que el de submergir-se en el sofriment. Lolita admet que van ser uns mesos molt difícils per a ella, però també per als seus dos fills, Elena i Guillermo.

De fet, l'actriu va revelar que va ser Elena qui, amb tan sols vuit anys, va saber que alguna cosa no anava bé en la seva mare. Sense dubtar-ho, va aixecar el telèfon i va trucar a la seva tia Rosario per explicar-li el que estava succeint. “Va trucar a la meva germana i li va dir: «Tia, veig la meva mare regular, no la veig bé»”, va explicar a Évole sense poder contenir les llàgrimes.

Aquesta trucada d'auxili va ser el que va alertar Rosario que, ràpidament i sense dubtar-ho, va sortir en ajuda de Lolita. A poc a poc l'actriu va aconseguir recuperar les regnes de la seva vida i sortir del pou en què estava submergida. Encara avui, tres dècades després, Lolita no pot evitar emocionar-se en reviure la que va ser la seva pitjor nit de malson.