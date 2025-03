Trist comunicat d'Anita Williams després de 'La isla de las tentaciones': 'He sentit...'

Anita Williams va ser la gran protagonista de la final de La isla de las tentaciones. Després de la seva trobada a la foguera final amb la seva parella, qui va decidir anar-se'n sol, li va tocar el torn a Manuel. Anita li va proposar anar-se'n junts de la República Dominicana, però la negativa del gadità va deixar Williams completament sola i descol·locada.

Després d'això, la que va ser parella de Montoya va emetre un trist comunicat sobre els seus sentiments a l'illa. “Aquí he fet el que he sentit per una persona que m'ha agradat”, explicava, defensant el seu comportament durant el reality. Anita va assenyalar que mai es va imaginar que cauria en la temptació, però no va poder evitar deixar-se portar pels seus sentiments cap a Manuel.

Anita Williams i el seu comunicat a La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones va oferir ahir a la nit la gran final amb els retrobaments de diverses parelles. Entre elles la formada per Anita Williams i Montoya, la cita que més mirades i expectació va crear entre els seguidors. El desenllaç es va saldar amb un Montoya abandonant l'illa sol i amb una Anita esperant veure's amb Manuel.

Veient que la relació amb el d'Utrera estava més que trencada, Anita li va proposar al gadità anar-se'n de la mà de l'illa. Aquesta proposició va ser rebutjada per Manuel, qui va assegurar que Williams necessitava temps per aclarir les seves idees. Davant aquest doble rebuig, Anita va emetre un comunicat sobre els seus sentiments i el seu pas per La isla de las tentaciones.

“Aquí he fet el que he sentit per una persona que m'ha agradat”, ha començat dient, justificant el seu comportament. Tal com va explicar, mai “m'hauria pensat que passaria tot això”. Anita creia tenir els seus sentiments consolidats amb Montoya, però quan va veure Manuel, els seus plans de futur amb la seva parella van saltar pels aires.

Williams defensa que caure en la temptació no va ser per caprici ni venjança, sinó que sentia veritablement pel seu temptador. D'aquí el seu comunicat explicant que tot el que havia fet i experimentat a l'illa es deu als seus sentiments cap a Manuel. Tot i això, el de Cadis va optar per marxar també sol, deixant Anita completament desolada.

Anita Williams es trenca a La isla de las tentaciones

Amb una Anita sola davant la foguera, Sandra Barneda va voler saber com es trobava després de veure marxar Montoya i Manuel. “Malament, estic malament”, assegurava sense poder creure's el desenllaç del seu pas per La isla de las tentaciones.

La jove pensava que sacrificar la seva relació valdria la pena i finalment va comprovar com d'equivocada estava. No obstant això, va mantenir que es va deixar portar pel seu cor i va confessar a la presentadora no estar penedida de res.

És més, del seu pas per la República Dominicana, Anita ha tret una valuosa lliçó. “L'únic que he après, és que soc una dona segura de mi mateixa, que m'estimo moltíssim, amb molts valors”, va assenyalar. “No necessito ningú per ser feliç, soc feliç sola”, va sentenciar segura de les seves paraules i posant fi a La isla de las tentaciones.

En entregues successives, es podrà veure com realment han acabat les parelles que van participar en el reality. Sandra es reunirà amb elles i relataran si han aconseguit superar les traïcions i desconfiances sorgides durant el concurs.

Mentre s'espera l'emissió, ha transcendit que Anita i el d'Utrera han decidit donar-se una oportunitat i tornen a estar junts. De fet, s'espera que siguin ells dos els participants que aterraran aquesta nit en la nova edició de Supervivientes. En cas de ser així, els seguidors de la parella tindran una nova oportunitat per veure com es relacionen i si han superat o no els seus problemes.