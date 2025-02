Nagore Robles rep un missatge inesperat de Sandra Barneda: 'Intentar estimar-nos'

Sandra Barneda ha concedit una entrevista a El Televisero en la qual ha abordat diferents aspectes de la seva vida i la seva carrera. No obstant això, el més cridaner ha estat l'esment especial que va fer sobre la seva exparella, Nagore Robles, amb qui manté un vincle cordial. "Crec que hem d'intentar estimar-nos", va afirmar amb rotunditat, deixant clar que continua apostant per la bona relació entre ambdues.

La periodista va esmentar que ha estat en contacte amb Nagore recentment, especialment després de la seva participació a Bake Off, el concurs de rebosteria en el qual ha demostrat el seu talent culinari. Segons Sandra, encara que no ha pogut seguir el programa, està segura que la seva exparella ha brillat.

L'entrevista de Sandra Barneda ha despertat la curiositat de molts sobre l'estat actual del seu vincle amb Nagore Robles. Serà aquest missatge un pas cap a una reconciliació més profunda o simplement una mostra de respecte mutu?

Nagore Robles rep un inesperat missatge de Sandra Barneda

Un dels punts més interessants de la conversa va ser la visió de Sandra Barneda sobre les relacions després d'una ruptura. Per a ella, és fonamental fomentar el respecte i l'amistat després d'una relació sentimental. "És que jo crec que és el que hauria de ser, perquè deixis de tenir una relació de parella, crec que hem d'intentar estimar-nos", va expressar amb convicció.

Aquestes paraules reflecteixen una perspectiva moderna sobre les relacions, alineada amb el concepte de "relacions líquides" que pren més força en la societat actual. Segons Barneda, mantenir un vincle positiu amb una exparella no només és possible, sinó que hauria de ser la norma i no l'excepció.

"Si has estimat algú, per què no has de tenir una bona relació. És que és el que hauríem de cultivar", va qüestionar. La presentadora va destacar que, si en algun moment s'ha estimat una persona, no hi ha raó perquè aquesta connexió desaparegui completament.

Per ara no hi ha indicis que Sandra Barneda i Nagore Robles es tornin a trobar més enllà de les xarxes socials. No obstant això, el que està clar és que ambdues han deixat una porta oberta a la possibilitat de mantenir una relació cordial. Les paraules de Barneda, plenes d'afecte i respecte, han deixat clar que no hi ha rancor entre elles i que hi ha un suport mutu.

Sandra Barneda comenta la participació de Nagore Robles a Bake Off

Durant l'entrevista, Sandra Barneda va revelar que ha parlat recentment amb Nagore i va destacar com d'il·lusionada està amb el seu pas per Bake Off. "Et puc dir que he parlat amb ella, que està supercontenta, que està superil·lusionada, que me n'alegro moltíssim", va declarar amb entusiasme.

A més, la presentadora no va dubtar a lloar les qualitats de Nagore, a qui va descriure com una persona ràpida, carismàtica i amb sentit de l'humor. "És garantia tenir-la com a col·laboradora i és garantia tenir-la en un reality o en qualsevol programa", va afegir, deixant clar el seu respecte per la trajectòria professional de la seva exparella.

No obstant això, també va admetre que no ha pogut seguir el concurs en profunditat a causa dels seus múltiples compromisos. "Cuina... sé que s'ha treballat molt les postres, ho sé, però no he pogut veure-la tampoc", va confessar amb un somriure.

Encara que Sandra Barneda no ha pogut seguir el programa de prop, sí que ha reconegut l'esforç de la seva exparella. "Sé fins on ha arribat, que no ho sabeu vosaltres", va insinuar amb picardia, deixant entreveure que té informació privilegiada sobre el desenllaç del concurs.

Sandra Barneda ha sorprès a tothom amb un emotiu missatge dirigit a la seva exparella, Nagore Robles, durant una entrevista recent. Aquest gest ha estat aplaudit a les xarxes socials, on molts han elogiat la maduresa i la sensibilitat de Barneda. Serà aquest missatge l'inici d'una nova etapa en la relació entre ambdues?