Impacte a 'El Desafío' pel que ha explicat Victòria Frederica sobre el concurs

La participació de Victòria Frederica a El Desafío ha deixat a tothom bocabadat. En una roda de premsa recent, la jove ha trencat el seu habitual silenci per parlar sobre la seva experiència al programa. Les seves paraules van ser un reflex d'orgull, gratitud i, sobretot, sorpresa davant la seva pròpia evolució.

Els seguidors de El Desafío, així com els responsables del programa, han quedat impactats amb l'últim de Victòria Frederica. La influencer ha explicat que la seva família, la Família Reial d'Espanya, la recolza dins del concurs.

Això vol dir que Jaime de Marichalar també dona suport a Victòria Frederica, cosa que ha sorprès a tothom. Molts pensaven que ni Jaime ni Joan Carles I ni ningú de l'entorn volia que Victòria fos famosa.

Victòria ha confessat que el seu pas pel programa va ser un desafiament personal des del primer moment. "Pensava que em moriria dels nervis al principi", assegura. No obstant això, amb el temps, va aconseguir adaptar-se i superar barreres que mai va imaginar.

La jove reconeix que mai es va veure fent algunes de les proves que li van proposar. "M'he proposat reptes que els he superat", va afirmar emocionada. Per a ella, aquest canvi personal ha estat un dels majors èxits de la seva vida.

Una de les confessions més destacades va ser la reacció de la seva família. Victòria va revelar que la Família Reial la va recolzar en tot moment. "A casa estan molt contents que hagi fet això i feliços per mi", comenta al respecte.

Aquest suport li va donar força per enfrontar-se a un entorn totalment desconegut. "Vaig arribar espantada perquè no estava a la meva zona de confort", va reconèixer. No obstant això, l'ambient de El Desafío la va fer sentir com a casa des del primer dia.

Victòria Frederica ho explica tot sobre El Desafío

La jove també confessa que El Desafío ja va intentar fitxar-la en el passat. En aquell moment, no se sentia segura per acceptar el repte. "Ho van intentar una vegada, però no em sentia preparada", comenta al respecte.

Ara, amb més confiança en si mateixa, va decidir que era el moment adequat. "Participar ha estat la millor decisió que he pres", afirma convençuda. El seu pas pel programa li ha permès mostrar una faceta completament desconeguda per al públic.

Victòria també va parlar sobre com espera que aquesta experiència influeixi en la imatge que els altres tenen d'ella. "Cadascú que pensi el que vulgui. Jo estic molt contenta amb el que he fet", va declarar.

La seva intenció no és convèncer ningú, però si algú canvia la seva opinió sobre ella, ho considera un valor afegit. "Si volen canviar la seva manera de pensar, encantada, però com que no ho puc controlar jo...", diu amb serenitat.

Durant la presentació de El Desafío, Victòria va destacar la proximitat i el suport dels seus companys i de l'equip. "Tots em van fer sentir a casa i en família".

Aquesta sensació de pertinença li va permetre gaudir al màxim de l'experiència. "Ha estat un regal i no me'n penedeixo", assegura. Per a Victòria, participar a El Desafío ha estat molt més que un concurs: ha estat una lliçó de vida.

Encara que l'estrena de la cinquena edició de El Desafío tindrà lloc aquest divendres 10 de gener, les declaracions de Victòria han generat gran expectació. La seva evolució personal i la seva participació activa han captat l'atenció del públic.