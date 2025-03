Sorpresa per les paraules de David Cantero pel seu adeu de Telecinco: 'M'il·lusiona'

El presentador David Cantero ha sorprès amb les seves recents declaracions després d'anunciar la seva marxa de Telecinco. Després de més d'una dècada al capdavant dels informatius de la cadena, la seva sortida ha deixat moltes incògnites. No obstant això, ha confessat en una recent entrevista que, encara que sent pena per deixar la cadena, està emocionat pel que ve.

"M'il·lusiona molt", va afirmar amb entusiasme en parlar del seu pròxim projecte. Després d'aquestes paraules, sorgeixen moltes preguntes sobre quin serà el seu pròxim pas. Es retirarà definitivament o el veurem en una nova cadena? Està negociant un contracte amb una altra empresa televisiva?

Sorpresa per les paraules de David Cantero després de la seva marxa de Telecinco

David Cantero s'havia convertit en un dels rostres més reconeguts de la televisió espanyola. Durant els últims quinze anys, la seva tasca a Informatius Telecinco el va consolidar com un dels periodistes més respectats del mitjà. Per això, la notícia de la seva sortida ha causat sorpresa tant en el públic com en el sector televisiu.

En una recent entrevista concedida a l'Escola de Reporters, Cantero ha reflexionat sobre la seva sortida de Telecinco amb un to nostàlgic però optimista. "Quan et mudes de casa, sents aquest afecte per la teva llar, i és inevitable. Mediaset ha estat la meva llar durant els últims quinze anys", ha comentat.

En els últims dies, diversos rumors apuntaven a una possible jubilació. Amb una extensa trajectòria professional i anys d'experiència en el sector, la idea semblava plausible. No obstant això, el mateix Cantero ha desmentit aquesta teoria.

En una entrevista que ha concedit a l'Escola de Reporters, el presentador ha deixat clar que la seva intenció és seguir treballant. "La jubilació de moment no. No està molt lluny, jo ja soc un senyor d'una certa edat", ha confessat.

David Cantero ha deixat clar que, encara que sent tristesa per la seva marxa, també està entusiasmat amb el que vindrà: "M'il·lusiona molt". No obstant això, segueix sense donar pistes concretes sobre els seus pròxims passos. "No sé què és el que començaré", ha insistit.

Encara que no ha revelat detalls concrets, les seves paraules deixen entreveure que podria estar explorant noves oportunitats fora de Mediaset. "Em canviaré de casa? No ho sé, estic buscant pis", ha revelat.

El món de la televisió és dinàmic i competitiu, i és habitual que rostres consolidats siguin temptats per altres cadenes. Cantero podria estar negociant amb altres grups de comunicació per seguir desenvolupant-se en el seu àmbit.

A més, també ha aprofitat per desmentir alguns rumors sobre el seu futur immediat. Tot i que en les últimes setmanes s'ha especulat amb la seva possible participació en un reality show, ell mateix ha descartat aquesta opció. "Soc molt supervivent, però no m'agradaria anar a un programa de supervivència", ha confessat.

El futur de David Cantero

Amb la seva sortida de Telecinco ja confirmada, el següent pas de Cantero continua sent un misteri. No obstant això, les seves declaracions indiquen que no serà una retirada definitiva. La televisió continua sent la seva vocació, i és probable que molt aviat tinguem notícies sobre el seu retorn a la pantalla.

Si bé encara no s'ha confirmat cap negociació, la seva àmplia experiència i el seu prestigi el converteixen en un professional altament sol·licitat. És possible que el seu futur estigui lligat a un nou informatiu o fins i tot a un programa amb un format diferent del qual ens tenia acostumats.

El que està clar és que amb aquesta entrevista, David Cantero ha lamentat la seva marxa de Telecinco, però la seva carrera està lluny d'haver acabat. Les seves paraules reflecteixen nostàlgia, però també il·lusió pel que està per venir. Mentre el seu futur continua sent incert, queda clar que no trigarem a veure'l de nou a la televisió.