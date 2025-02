El motiu pel qual Fernando Alonso no va tenir fills amb la seva ex, Raquel del Rosario

Fernando Alonso, a més de per la seva carrera automobilística, ha estat conegut per les seves diferents relacions sentimentals. Relacions entre les quals va destacar la que va mantenir amb Raquel del Rosario, que va acabar el 2011. Ella va ser la seva dona, però mai van tenir fills per un motiu contundent.

Motiu que Alonso ha revelat sense embuts en una entrevista. Ha admès que ell va prioritzar la seva feina.

La relació de Fernando Alonso i Raquel del Rosario: marcada per l'èxit i la discreció

Fernando Alonso, reconegut pilot de Fórmula 1, ha destacat per la seva exitosa carrera en l'automobilisme, i també pels seus romanços amb figures públiques, com Lara Álvarez i Taylor Swift. No obstant això, la més notable va ser amb Raquel del Rosario, vocalista de El Sueño de Morfeo. Amb ella va mantenir una relació duradora, cinc anys dels quals van ser com a matrimoni.

Alonso i Raquel es van conèixer el 2005 durant una entrevista al programa El Larguero, de la Cadena SER. La connexió va ser immediata, i poc després van iniciar una relació que culminaria en matrimoni. Ambdós, en el cim de les seves carreres professionals, van optar per mantenir la seva vida privada allunyada dels focus mediàtics, enfocant-se en les seves respectives trajectòries.

Mentre van estar junts, Alonso es va consolidar com un dels pilots més destacats, mentre que Raquel va assolir l'èxit musical amb la seva banda. Malgrat les seves agendes ocupades, la parella sempre va mostrar una imatge de suport mutu i complicitat.

La raó per la qual Fernando Alonso no va tenir fills amb Raquel del Rosario

El desembre de 2023, Fernando Alonso va concedir una entrevista a la web d'Aston Martin, la seva escuderia actual, on va abordar aspectes personals de la seva vida. Ell va confessar que, tot i que sempre es va considerar una persona molt familiar, la seva dedicació a l'automobilisme va influir en la seva decisió de no tenir fills durant el seu matrimoni amb Raquel del Rosario.

Alonso va admetre: “M'he sacrificat molt per la F1, però no me'n penedeixo”. De la mateixa manera, va afirmar que “em trobo als 42 anys sense fills encara. I en aquest moment de la meva vida, vaig pensar que ja tindria una família i fills, tot aquest tipus de coses”.

“Al mateix temps, estic fent el que m'encanta fer, faig el que millor se'm dona i mai he provat res més que l'automobilisme. Així que, quan em miro al mirall al matí, estic feliç amb qui soc i amb el que estic fent”.

Després de la separació, Raquel del Rosario va tornar a ser feliç al costat del fotògraf Pedro Castro, amb qui es va casar el 2013. La parella sí que ha format una família i té dos fills: Leo, nascut el juliol de 2014, i Mael, el maig de 2016. A més, ella ha compartit en diverses ocasions la seva felicitat en aquesta nova etapa, mostrant una vida tranquil·la i en contacte amb la natura.

Per la seva banda, Fernando Alonso ha continuat enfocat en la seva carrera esportiva. Encara que ha tingut altres relacions sentimentals, la seva dedicació a l'automobilisme ha estat i és constant. Ara ha renovat amb l'escuderia Aston Martin i continua somiant d'aconseguir nous títols.