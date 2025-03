Montserrat Bernabeu hauria de preocupar-se pel que es confirma sobre Piqué i Shakira

La separació entre Gerard Piqué i Shakira segueix sent un dels temes més comentats als mitjans. Especialment pels episodis que han marcat aquesta difícil etapa. Un dels moments més simbòlics d'aquesta separació va ser el famós episodi de la bruixa.

I és que Shakira en va penjar una al seu balcó, mirant cap a la casa dels pares de Piqué, especialment cap a Montserrat Bernabeu, mare del futbolista. Aquest gest va deixar clar el dolor que travessava la cantant colombiana.

Ara, les últimes notícies relacionades amb la venda de la mansió que van compartir a Esplugues de Llobregat a Barcelona, afegeixen una nova capa de complicació. Sembla que l'exparella estaria tenint problemes a l'hora de vendre l'habitatge.

Gerard Piqué i Shakira no es posen d'acord

La separació de Piqué i Shakira ha estat molt més complexa del que inicialment es va pensar. Un dels punts més conflictius d'aquesta separació ha estat la venda de la mansió familiar a Esplugues de Llobregat, a Barcelona.

Una propietat que ha estat testimoni de molts moments importants en la vida de la parella i dels seus fills Milan i Sasha. Aquest immoble, amb la seva imponent façana blanca al cim de la Ciutat Diagonal, ha estat la seva llar des de l'inici de la seva relació.

No obstant això, ara s'ha convertit en un símbol de la ruptura. Shakira, com és d'esperar, té una visió molt clara sobre la venda de la casa. I és que segons el paparazzi Jordi Martín, no té pressa a desfer-se'n.

Mentre que el fill de Montserrat Bernabeu estaria disposat a vendre la propietat per un preu molt més baix, Shakira es manté ferma. La cantant hauria fixat el valor de la mansió en 12 milions d'euros, mentre que Piqué estaria disposat a vendre-la per 6 milions.

L'enfrontament entre l'exparella està més viu que mai

La situació, lluny de calmar-se, sembla intensificar-se. Els enfrontaments entre Shakira i Piqué continuen, i la mare de Gerard, Montserrat Bernabeu, es troba al centre de tot això.

Sigui com sigui, tot fa pensar que les tensions entre ambdues parts seguiran sent notícia. La disputa per la propietat reflecteix molt més que un desacord, és un reflex del poder que ambdós volen tenir sobre el seu futur.