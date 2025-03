Això és el que ha passat amb els fills de Chris Hemsworth i Elsa Pataky al Japó

Elsa Pataky i Chris Hemsworth van decidir deixar enrere la seva llar a Byron Bay, Austràlia, per embarcar-se en un viatge familiar al Japó. Juntament amb els seus tres fills, India Rose i els bessons Tristan i Sasha, van viure una experiència diferent de la que estan acostumats. En aquesta ocasió, van gaudir de la neu i de les bullicioses ciutats nipones, un canvi radical de la seva rutina habitual. La família va compartir el seu viatge a les xarxes socials, mostrant com de bé s'ho van passar durant la seva estada a Tòquio.

Durant el seu temps a la capital japonesa, la família va explorar diversos llocs emblemàtics de la ciutat. Van visitar temples, parcs i mercats que mostraven la cultura japonesa en la seva màxima expressió. A través de les seves publicacions, van compartir fotos de moments curiosos, com una visita a una botiga d'ulleres de sol extravagants. La diversió va ser contínua i la família va gaudir de l'atmosfera vibrant de Tòquio, amb els seus carrers plens de vida i la seva oferta única d'entreteniment i cultura.

El viatge va coincidir amb l'aniversari de els bessons Tristan i Sasha, que van celebrar el seu dia especial enmig de la neu. Elsa Pataky va compartir diverses fotos de la festa, on els nens van gaudir de globus, pastissos i regals, a més de poder disfressar-se per a l'ocasió. Les imatges mostraven els bessons més grans que mai, cosa que no va passar desapercebuda per als seus seguidors a les xarxes socials. Va ser una celebració plena d'afecte i diversió, en un entorn nevat que li va donar un toc únic a l'ocasió.

Elsa Pataky i la seva família gaudeixen del Japó

La neu també es va convertir en un punt central durant el viatge. Tot i estar lluny de la seva llar i de la seva acostumada vida a l'aire lliure a Austràlia, la família no va voler perdre l'oportunitat de gaudir d'esports d'hivern. Van realitzar activitats com crear ninots de neu i es van relaxar en banys calents a l'aire lliure, gaudint de l'estació d'hivern en la seva màxima expressió.

A més de gaudir de la neu, els fills d'Elsa i Chris van demostrar el seu amor per l'esport. India Rose és aficionada a la hípica, mentre que els bessons, Tristan i Sasha, són grans amants del surf i les arts marcials. Durant el seu temps al Japó, els tres van sorprendre els seus pares amb les seves habilitats en snowboard. Chris Hemsworth va gravar diversos vídeos dels seus fills lliscant per la neu, destacant la seva destresa en volar i aterrar amb facilitat. Els seguidors de la família no van trigar a aplaudir les seves habilitats en l'esport, elogi que també va rebre Elsa per l'alè que donava als seus fills.

Aquest viatge familiar al Japó ha estat un recordatori de com d'important és la família per a Elsa i Chris. Tot i que van gaudir d'una experiència única en un altre continent, la seva connexió i amor per l'esport i les activitats a l'aire lliure no van canviar. Sens dubte, un viatge ple de records especials, diversió i moments únics que es quedaran per sempre en la seva memòria.