Michelle Obama revela per què no ha tornat a quedar-se embarassada de Barack Obama

Michelle Obama ha parlat amb franquesa sobre la seva decisió de no ampliar la seva família. L'exprimera dama dels Estats Units ha explicat que mai va voler tenir un tercer fill amb el seu marit, Barack Obama. Per a ella, la idea d'un altre nadó no tenia sentit en aquell moment de la seva vida.

Michelle i Barack Obama es van casar el 1992 i tenen dues filles, Malia i Sasha. En una xerrada amb Kylie Kelce, l'exprimera dama va revelar el desig del seu marit de tenir un altre fill. No obstant això, ella es va negar rotundament.

"Li vaig dir que vam tenir sort amb les nostres dues filles", va comentar Michelle amb humor. Va explicar que sentia que un tercer fill podria ser "un nen boig". Per a ella, la maternitat ja havia estat una experiència intensa i plena de reptes.

La maternitat, segons Michelle, és una barreja d'amor profund i una gran responsabilitat. "Crec que el dolor i la tristesa postpart que vaig sentir es devien al fet que desitjava molt aquests nadons", va confessar. Des del primer moment, va sentir que el seu rol com a mare era crucial per a elles.

Mentrestant, els rumors de crisi matrimonial entre els Obama segueixen creixent. No obstant això, Michelle ha trobat una forma elegant de desmentir-los. En una recent entrevista, va parlar amb naturalitat sobre la seva rutina conjugal i les diferències amb el seu marit.

Un dels punts de conflicte a la seva llar és l'hora de dormir. Michelle gaudeix d'anar-se'n al llit d'hora, una cosa que Barack no comprèn. "El meu marit es burla de mi perquè me'n vaig al llit d'hora", va explicar en el podcast Not Gonna Lie.

La sinceritat de Michelle Obama

Per a Michelle, l'hora d'anar-se'n al llit és sagrada i representa un dels millors moments del dia. "No entén la idea de tenir bons llençols i això és genial", va comentar. Malgrat els anys junts, els seus hàbits de son continuen sent diferents.

Trenta anys de matrimoni no han estat suficients perquè tots dos sincronitzin les seves rutines nocturnes. Michelle no està disposada a renunciar al plaer d'anar-se'n al llit d'hora. Tampoc imagina deixar de gaudir de la sensació de llençols freds.

Un altre hàbit de Barack que irrita a Michelle és el seu peculiar maneig del temps. En el seu podcast "IMO", va confessar que la puntualitat del seu marit sempre ha estat un problema. "Barack va haver d'adaptar-se al que per a mi significava puntualitat", va dir.

Va recordar que, just abans de sortir de casa, ell sempre està buscant les seves ulleres. Encara que ha millorat amb els anys, encara conserva aquest tret de personalitat. "Ha estat un procés d'adaptació", va comentar entre rialles.

La relació entre Michelle i Barack Obama ha passat per molts moments d'ajust. No obstant això, continuen sent una de les parelles més admirades al món. Amb humor i complicitat, han sabut superar les seves diferències i mantenir-se units.