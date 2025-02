Mónica Carrillo i Joaquín Sabina anuncien la millor notícia: 'Mai vaig pensar que...'

Mónica Carrillo torna a les seves xarxes socials per anunciar una gran notícia relacionada amb Joaquín Sabina. A través d'un nou post, la periodista ha deixat al descobert la relació que manté amb l'artista: "Mai vaig pensar que seria el meu amic".

Aquest dimecres, 12 de febrer, aquest conegut cantautor espanyol ha complert 76 anys, data que, de segur, ha celebrat juntament amb els seus éssers estimats. Com era d'esperar, molts rostres coneguts del nostre país no han volgut deixar passar l'ocasió per felicitar-lo públicament.

No obstant això, la dedicatòria que més ha cridat l'atenció ha estat la de Mónica Carrillo. La presentadora d'Antena 3 Noticias no ha deixat passar l'ocasió per dedicar-li unes emotives paraules a Joaquín Sabina a través de les xarxes.

La periodista ha compartit al seu perfil d'Instagram una sèrie d'imatges de les més reveladores. En elles, podem veure tots dos compartint diversos moments de les seves respectives vides, fotos que deixen al descobert l'estreta amistat que existeix entre ells.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació han estat les emotives i "imprevisibles" paraules que Mónica Carrillo li ha dedicat a Joaquín Sabina.

"Suposo que el lògic hauria estat felicitar-lo en una data rodona, acabada en zero o amb rima inapropiadament ordinària... Però intueixo que ell prefereix l'imprevisible per autèntic", ha començat escrivint la comunicadora.

Mónica Carrillo felicita Joaquín Sabina a les xarxes i anuncia la millor de les notícies

Deixant al descobert el seu vincle amb Joaquín Sabina, Mónica Carrillo ha assegurat que "és estrany estimar algú a qui has admirat abans". "I, més estrany encara, que no se't desbarati la torre de devoció que sosté el mite", ha afegit a continuació.

La periodista considera que el seu amic "és tan real que espanta". "Mira amb els ulls curiosos del nen que volia menjar-se el món lluny d'Úbeda i, al mateix temps, t'espera reclinat al seu sofà amb un cigarret i un llibre a mitges sense moure's de Tirso".

A continuació, després d'assegurar que "els 76 l'enxampen treballant", Mónica Carrillo ha aprofitat l'ocasió per parlar de l'actual gira de Joaquín Sabina. Tour que el cantautor està passejant per tota Amèrica i que arribarà fins a Espanya, on ella l'esperarà amb els braços oberts.

Finalment, la periodista no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir amb els seus seguidors una molt bona notícia sobre l'artista: "Mai vaig pensar que seria el meu amic".

"Mai hauria imaginat estimar-lo tant. Joaquín, t'estimo i t'admiro per tot el que despertes al teu voltant. T'espero a Madrid", ha sentenciat Mónica Carrillo.