Acaben de sortir a la llum els missatges privats que manté el príncep Guillem al marge de Kate Middleton. Segons ha transcendit, el futur rei britànic utilitza noms falsos per xatejar amb la resta de seguidors del seu equip de futbol: "Ell sempre està al dia de tots els xafardeigs".

Aquest dimecres, 29 de gener, es va celebrar l'última jornada de la Lliga de Campions, esdeveniment esportiu en què es van enfrontar l'Aston Villa i l'equip escocès Celtic.

Com era d'esperar, el príncep Guillem va viure aquest partit des de la llotja amb especial entusiasme. I és que, des de petit, el fill de Carles III és un gran seguidor dels "villans", cosa que va deixar totalment al descobert.

L'històric partit que va tenir lloc al Villa Park va acabar amb la victòria de l'Aston Villa després de marcar quatre gols al seu equip rival. Per la seva banda, els escocesos tan sols van aconseguir anotar dos gols.

Ara, i després d'aquest enfrontament esportiu, han sortit a la llum els missatges privats del príncep Guillem al marge de Kate Middleton. Notícia que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebuda.

Segons ha revelat un seguidor de l'Aston Villa, el príncep Guillem utilitza un "nom secret" a internet. I tot per mantenir-se al corrent de les últimes notícies i rumors als fòrums de seguidors d'aquest esport:

"Ell sempre està al dia de tots els xafardeigs de l'equip. Està inclòs al fòrum de tots els fanàtics. Entra amb diferents noms i publica allà les seves opinions sobre el que sent o les reflexions d'altres aficionats".

El príncep Guillem ha estat un apassionat seguidor de l'Aston Villa des de la seva època escolar. Tant és així que, sempre que pot, assisteix als partits per donar suport al seu equip.

És molt normal veure el marit de Kate Middleton acudint a aquests enfrontaments esportius juntament amb el seu fill George. Fins i tot, en més d'una ocasió, ha confessat haver perdut la veu per animar l'equip.

Fa dues setmanes, el príncep Guillem va deixar atònits a diversos seguidors del seu equip amb una inesperada visita. Després d'oferir una conferència al Col·legi de Paramèdics, va fer una parada en un pub Wetherspoon a Birmingham.

Allà, Guillem va aprofitar l'ocasió per prendre una pinta i conversar sobre futbol amb els aficionats de l'Aston Villa. Moment en què va intercanviar unes paraules amb els seguidors abans del partit del seu equip contra l'Everton.

Ara, una d'aquestes persones ha deixat al descobert que el príncep Guillem sol utilitzar un "nom secret" a internet per no ser reconegut. D'aquesta manera, pot interactuar amb la resta de seguidors als fòrums i assabentar-se de totes les novetats relacionades amb el seu equip.