Així és la casa on Fabiola Martínez viu amb el seu fill Kike Osborne: molt sorprenent

Avui, Fabiola Martínez i Bertín Osborne estan de celebració. Aquest mateix divendres, 31 de gener, el seu fill gran Kike ha complert la majoria d'edat, una data molt especial que, ben segur, celebraran tots junts. I tot i que aquesta mediàtica parella fa més de quatre anys que va separar els seus camins.

Va ser el gener de 2021 quan el presentador va emetre un comunicat a través dels mitjans anunciant la seva separació de la veneçolana. Després de divuit anys junts i dos fills en comú, ambdós van decidir separar els seus camins de forma definitiva.

“Fabiola i jo ens hem separat fa poc temps. No hi ha un motiu concret, sinó problemes de convivència. No hi ha ni hi ha hagut terceres persones que ens hagin motivat a prendre aquesta decisió, i sí la dificultat de conviure amb les nostres diferents personalitats”, va informar en el seu moment.

A partir de llavors, ella va abandonar la llar familiar juntament amb els seus fills i es va instal·lar en un sorprenent àtic situat entre el passeig de la Castellana i el Passeig de La Habana (Madrid).

Aquest impressionant àtic compta amb 400 metres quadrats, distribuïts en una gran cuina, una imponent terrassa, un ampli saló i quatre habitacions i quatre banys de gran mida.

No obstant això, el més important per a Fabiola Martínez era que l'habitatge comptés amb diverses zones diàfanes per facilitar el pas de la cadira de rodes de Kike. A més, i com era d'esperar, l'àtic de la model compta també amb un sistema tecnològic adaptat a les necessitats del seu fill gran.

Tots els detalls sobre la casa en què actualment viu Fabiola Martínez amb els seus fills, Kike i Carlos

Res més acabar el seu matrimoni amb Bertín Osborne, Fabiola Martínez va començar a buscar el pis ideal per viure amb els seus fills. Un immoble que complís amb tots els requisits necessaris per facilitar-li la vida a Kike, qui avui ha complert 18 anys.

Després d'una llarga cerca, la model va trobar la llar perfecta: un àtic de 400 metres quadrats situat en una de les zones més exclusives de la ciutat de Madrid.

Aquest immoble, valorat en 2,5 milions d'euros, és propietat del presentador de televisió Carlos Sobera. Fabiola Martínez, només assabentar-se de la seva existència, es va posar en contacte amb ell per llogar-lo.

Tal com hem pogut veure a les seves xarxes socials, la model ha omplert l'àtic amb un mobiliari funcional perquè el seu fill pugui accedir a tots els racons. A més, ha jugat amb la combinació d'elements clars i foscos per proporcionar calidesa a la seva llar.

A l'entrada de la casa destaca un elegant moble de fusta on Fabiola Martínez ha disposat diverses fotografies familiars. Les plantes tampoc poden faltar, afegint un toc acollidor i omplint l'espai de vida.

A més, gràcies a les publicacions de Fabiola, hem pogut conèixer també tots els detalls de la seva cuina. Es tracta d'un espai completament equipat i decorat en tons blancs, que aporta una sensació d'amplitud. A més, inclou una petita barra.