Missatge sorpresa d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: 'Ni un milió d'euros'

Anabel Pantoja veia dilluns passat complert el seu somni de tornar al seu domicili amb la seva filla Alma després de diverses setmanes ingressada. La neboda d'Isabel Pantoja comunicava la feliç notícia als seus seguidors alhora que agraïa de nou totes les mostres d'afecte rebudes. L'endemà, l'andalusa compartia un dels plans que ha fet des que està a casa amb el seu nadó: "Ni un milió d'euros", escrivia al seu mur.

Una afirmació que apareixia al costat d'una imatge presa des de la terrassa de casa seva en què apareix la mà de la seva mare, Merchi. Una torrada, una ampolla d'oli d'oliva i el mar de fons, una experiència que no canviaria per cap suma de diners.

Després de 18 dies de tensió, incertesa i nervis, la cosina de Kiko Rivera necessitava reprendre la seva rutina. La filla del difunt Bernardo Pantoja és conscient que per a ella la felicitat ara és una cosa tan senzilla com la imatge que ha compartit a les xarxes socials.

Anabel Pantoja reconeix que no canviaria reprendre la seva rutina per res

Segons Anabel, a vegades la vida "et colpeja amb una cosa tan dura" que et fa veure que perdem el temps amb coses que no ho mereixen en absolut. "L'únic que importa és tenir salut i viure", assegurava en la publicació del seu mur. I afegia un consell als seus fidels: "Viviu, gaudiu dels vostres, feu-vos abraçades, petons i digueu «t'estimo»".

Durant els dies que la seva filla ha romàs internada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària, la influencer no s'ha separat de la seva parella, David Rodríguez. Juntament amb ells també ha estat Merchi, la mare d'Anabel i el seu pilar fonamental.

Ara la neboda d'Isabel Pantoja vol mirar endavant. "Ara ens toca tornar a viure, perquè fa 18 dies vam tornar a néixer els tres", explicava al seu mur. Molt agraïda per les mostres d'afecte rebudes, Anabel no volia oblidar a aquells que ha tingut molt a prop durant aquest temps.

"Gràcies infinites a la nostra família i amics que no ens van deixar ni un sol dia de donar suport", expressava referint-se a aquells que els han sostingut. "No tindrem vida per pagar-vos tot el que vau fer", reconeixia, deixant a la vista el que ha suposat per a ells aquest suport.

Anabel Pantoja reprèn la seva rutina amb la seva filla Alma a casa

Qui també s'ha pronunciat sobre l'alta d'Alma, i no ha estat a les xarxes, ha estat el pare de la petita. David Rodríguez atenia els mitjans que s'interessaven per les últimes notícies relacionades amb la seva filla. "Era una cosa que portàvem somiant 18 dies", afirmava sobre el moment en què els metges els van indicar que la nena podia tornar a casa.

El fisioterapeuta, a més, reconeixia que qui pitjor havia portat aquesta situació era Anabel perquè, segons les seves paraules, "tot ho magnifica".

David aprofitava la presència de les càmeres per donar les gràcies a tots els que els han donat suport en aquests moments. En concret, destacava el paper dels seus pares i el de la mare d'Anabel. "Merchi s'ha encarregat de la logística i els meus pares, encara que no els coneixeu, s'han passat les nits sense dormir", recordava.

Ara només queda que la petita es recuperi i que els seus pares gaudeixin d'aquesta nova normalitat que es va veure interrompuda a principis de gener.