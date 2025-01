David Rodríguez interromp 'Espejo Público' per parlar de la seva filla: 'La nena està…'

Després de 18 dies guardant silenci, David Rodríguez ha irromput aquest matí a Espejo Público per revelar com es troba la seva filla Alma després d'haver rebut l'alta hospitalària. “La nena està perfecta”, ha assegurat el nuvi d'Anabel Pantoja.

Aquest dilluns, 27 de gener, la petita finalment va poder tornar a casa juntament amb els seus dos pares. I tot després que els metges de l'hospital Materno de Gran Canària percebessin una notable millora en el seu estat de salut.

Durant tot el temps que la bebè va estar ingressada, tant David Rodríguez com la influencer van decidir mantenir-se en un discret segon pla. A excepció del comunicat que Anabel Pantoja va compartir el passat 21 de gener.

No obstant això, ara que la seva filla ja està totalment fora de perill, ambdós no han tingut cap problema a pronunciar-se públicament. Mentre que la influencer ha tornat al seu perfil d'Instagram per anunciar aquesta bona notícia, el fisioterapeuta no ha tingut cap problema a atendre els reporters de Espejo Público.

Després d'assegurar que estava “molt content”, David Rodríguez ha confirmat que “la bebè ha tingut una evolució tremenda”. “L'equip mèdic és sensacional”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, l'actual parella sentimental d'Anabel Pantoja s'ha mostrat molt feliç d'haver abandonat finalment aquestes instal·lacions, ja que “feia molt de temps que no vèiem el sol”.

No obstant això, quan la reportera de Espejo Público li ha preguntat si ara han d'estar pendents de les possibles seqüeles i l'evolució de la seva bebè, David Rodríguez ha estat molt clar:

“La nena està perfecta, la nena està superbé i, aparentment, aquí no ha passat res. Així que nosaltres estem encantats, de veritat”, ha assegurat el fisioterapeuta sense embuts.

David Rodríguez comparteix amb un equip de Espejo Público com es troba la seva filla

A més, David Rodríguez ha aprofitat l'ocasió per agrair públicament el “tracte” que han rebut per part de tota la premsa del nostre país.

No obstant això, i encara que “els primers dies era una mica desagradable que et gravessin, perquè la nostra cara no era la millor”, ha aclarit que ja no se'n “recorda” d'això.

David Rodríguez també ha deixat clar que, durant aquests dies, ha format “un equip perfecte” juntament amb Anabel i els avis de la petita Alma. I és que, entre ells, s'han repartit tasques tan importants com “les nits, la logística i les visites”.

Per la seva banda, durant l'emissió d'aquest matí de Espejo Público, tant Susanna Griso com Gema López han volgut felicitar públicament la reportera per haver aconseguit aquesta complicada tasca. A més, Gema ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li “com l'has vist tu”.

“És una alegria per parlar així amb David després de tants dies que vam estar fora d'aquest hospital Materno-Infantil fent guàrdia... I veure'l com va sortir de casa seva tranquil, relaxat, content. Es va dirigir cap a nosaltres amb ganes de parlar”, ha assegurat ella.

A més, la reportera de Espejo Público ha assegurat que David Rodríguez li ha explicat que “tenen ganes de fer coses senzilles amb ella”. “No tenen grans plans, no estan pensant a viatjar ni en res més que veure-la somriure i gaudir del dia a dia perquè realment han estat uns dies molt durs”.