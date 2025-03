Emoció per la notícia que ha donat Isa Pantoja sobre el seu fill, Alberto Isla

Isa Pantoja ha sorprès a tothom amb una emotiva informació sobre el seu fill, Alberto Isla. Isa Pantoja ha utilitzat les seves xarxes socials per compartir l'última hora sobre el petit. Els seus seguidors han reaccionat amb gran entusiasme després de conèixer la informació.

Fa uns dies, Isa Pantoja va felicitar el seu fill pel seu onzè aniversari. No obstant això, no va poder celebrar la data juntament amb ell. Una informació que va sorprendre a tots els seus seguidors que no sabien per què Isa Pantoja no passava aquest dia amb el seu petit.

Alberto es trobava de viatge a Gal·les, una situació que va entristir a Isa. "És el primer any que ho passem separats, però està a Gal·les passant-s'ho increïble", va compartir Isa amb els seus seguidors.

Isa Pantoja dona l'última hora sobre el seu fill, Alberto Isla

La influencer va explicar que, encara que la distància era difícil, se sentia tranquil·la en saber que el seu fill gaudia d'una experiència inoblidable. Durant aquells dies, Isa va compartir missatges d'amor per al seu petit. Els seus seguidors li van enviar paraules de suport i comprensió.

Ara, Isa Pantoja ha tornat a les seves xarxes socials amb una gran notícia. El seu fill ja ha tornat a casa. "Va arribar després de 16 dies de viatge", va escriure la col·laboradora amb gran alegria.

Isa va acompanyar el seu missatge amb una fotografia plena de tendresa on es veia el petit juntament amb Asraf Beno, marit d'Isa Pantoja. A la imatge, Asraf i Alberto apareixen somrients i abraçats. La notícia ha emocionat els seus seguidors perquè molts han comentat com de feliços se senten per Isa i el seu petit.

Isa Pantoja ha demostrat una vegada més com d'important és el seu fill a la seva vida. Encara que la separació va ser dura, va saber afrontar-la amb maduresa i amor. Ara, està aprofitant al màxim el temps juntament amb el seu petit.

Isa Pantoja ja es troba juntament amb el seu fill Alberto

El retorn d'Alberto ha estat un moment molt especial per a Isa. La col·laboradora ha compartit diversos detalls del seu retrobament. Mare i fill estan gaudint de plans junts després de la llarga separació.

Els seguidors d'Isa continuen mostrant el seu suport i alegria. La notícia ha generat una onada de reaccions positives a les xarxes socials. Sens dubte, aquest retrobament marca un bell capítol a la vida d'Isa i Alberto.

Isa Pantoja continua demostrant que, per damunt de tot, és una mare entregada i plena d'amor pel seu fill. Ara, només queda gaudir del temps junts i atresorar cada moment viscut.