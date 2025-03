Miguel Bosé aconsegueix emocionar Espanya i Mèxic amb un nou missatge: 'Les coses...'

Miguel Bosé ha aconseguit emocionar a tots els habitants d'Espanya i Mèxic amb l'últim i emotiu missatge que ha compartit en el seu perfil oficial d'Instagram. “Les coses han tornat a la normalitat gairebé per complet”, ha escrit l'artista en la seva nova publicació.

Aquest diumenge, 23 de març, s'ha complert el cinquè aniversari de la mort de Lucía Bosé. Una data que, com era d'esperar, el seu fill ha volgut recordar a través d'aquesta xarxa social.

El cantant ha compartit un vídeo protagonitzat per la seva mare, peça audiovisual que Miguel Bosé ha acompanyat de la seva famosa cançó Te amaré.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquest homenatge ha estat l'emotiva carta que li ha escrit a Lucía Bosé. Unes paraules que, sens dubte, han aconseguit captivar a tots els seus fans d'Espanya i Mèxic:

“Estimada mami… Avui es compleixen cinc anys des que vas marxar i encara la teva presència omple l'aire. Ho omple tot, de vegades de manera gairebé insuportable. Segueixo bé, les coses han tornat a la normalitat gairebé per complet, però queda encara molt camí per recórrer, molta feina pendent, endarrerida”.

Miguel Bosé emociona els seus seguidors amb el seu últim missatge a Instagram

Després d'explicar-li a la seva mare quina és la seva situació actual, Miguel Bosé li ha assegurat que “la teva llum ens acompanya” i “ens guia diàriament a tots a la família”. A més, ha aprofitat l'ocasió per desvelar-li com estan creixent els seus nets:

“Els teus nets segueixen creixent, ja són nois que m'han igualat en alçada. D'aquí a tres dies compliran 14 i tenen clar que estudiaran a la universitat. El temps va volar!”

No obstant això, Miguel Bosé no ha volgut acabar el seu missatge sense abans recordar-li a la seva mare el gran buit que ha deixat a les seves vides. “Et trobo/trobem a faltar, moltíssim, però sabem que segueixes vigilant-nos a tots de prop”, ha assegurat l'artista.

“Avui pensarem en tu, et regalarem paraules, records i moltes flors. Cuida't, cuida'ns. T'estimem cada dia més… Un petó de part de tots”, ha sentenciat.

Com era d'esperar, la carta que Miguel Bosé li ha escrit a la seva mare pel cinquè aniversari de la seva mort no ha passat desapercebuda per a tots els seus seguidors. Tant és així que diversos d'ells han volgut reaccionar a aquestes emotives paraules.

“Quina sort vaig tenir de conèixer-la. Dona extraordinària, igual que el seu fill”, ha escrit l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. “Meravellosa i eterna Lucía Bosé”, ha assegurat Poty Castillo.