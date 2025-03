Desvelen l'última hora de l'estat de salut de Carles III i no són bones notícies

El rei Carles III d'Anglaterra ha decidit fer un gir inesperat en el seu tractament contra el càncer. Des que es va conèixer el seu diagnòstic al febrer de l'any passat, quan es va sotmetre a una operació de pròstata, el monarca britànic ha intentat mantenir una actitud positiva. En aquell moment va assegurar sentir-se "optimista" i va tornar a la seva agenda pública només uns mesos després.

No obstant això, ara ha optat per interrompre la quimioteràpia. En el seu lloc, Carles III ha començat una teràpia alternativa que ha generat polèmica. Segons va revelar Concha Calleja en el programa Fiesta, el rei vol seguir una línia diferent per combatre la malaltia.

Detalls de la teràpia Gerson

La informació compartida indica que Carles III ha iniciat un tractament anomenat teràpia Gerson. Aquest enfocament no compta amb suport científic, però ha estat defensat per aquells que creuen en mètodes alternatius. Calleja va explicar: “Li han dit els metges que és perillós, ell ja ho va defensar el 2004”

El tractament consisteix a aplicar un ènema de cafè cada dia durant tres setmanes. Posteriorment, s'han de consumir fins a 13 sucs diaris, dissenyats per realitzar una neteja profunda de l'organisme. A més, inclou una injecció d'extracte de bacallà i vitamina B12.

El cost del tractament no és menor. Segons Calleja, “li costa 4.900 euros per setmana i 20.000 euros les injeccions que van a part”. Aquesta elecció ha sorprès a molts, especialment per tractar-se del cap d'Estat britànic.

Carles III té clara la seva decisió

Malgrat les advertències mèdiques, Carles III està decidit a seguir amb aquesta teràpia. “Ell ha dit als metges que vol parar perquè ha de deixar-ho per fer aquest tractament alternatiu, vol fer-ho”, va assegurar Calleja. Aquesta decisió ha reobert el debat sobre els límits entre la medicina química i la resta de teràpies, especialment quan es tracta de figures públiques.

No és la primera vegada que el monarca defensa aquest tipus de tractaments. En el passat, el monarca britànic va recolzar una dona que va superar un càncer terminal amb el mateix mètode. L'actual postura del rei d'Anglaterra sembla alinear-se amb la seva visió personal sobre la salut i la curació.

Malgrat les advertències dels farmacèutics i els metges, Carles III té clara la seva determinació. La seva decisió ha sorprès a alguns membres del seu entorn familiar, així com a alguns seguidors de la monarquia. Caldrà esperar per saber com de positiu és l'efecte d'aquest tractament per al rei d'Anglaterra.