No són només Guillermo i Carlos: l'altre familiar que no es parla amb el príncep Harry

El príncep Harry i la seva cosina Eugenia de York, que durant anys van compartir una relació propera dins de la família reial, estan travessant un període de distanciament significatiu. Recentment, la situació s'ha complicat a causa d'una sèrie d'esdeveniments i controvèrsies que han afectat el seu vincle. El que semblava ser una relació sòlida ara es troba en tensió, i les raons darrere d'aquest refredament estan sortint a la llum.

La polèmica amb Piers Morgan i l'enfadament del príncep Harry

El distanciament entre Harry i Eugenia de York s'hauria intensificat després d'una trobada entre Eugenia i el polèmic presentador de televisió Piers Morgan, conegut per les seves crítiques cap als Sussex. El 2023, Eugenia va ser vista acomiadant-se de Morgan amb una abraçada en un pub londinenc, un gest que, segons alguns informes, hauria enfurismat a Harry. Morgan, un crític obert dels ducs de Sussex, especialment després de la seva entrevista amb Oprah Winfrey el 2021.

El presentador ha estat una figura divisiva, i la seva connexió amb Eugenia sembla haver estat el detonant de la crisi. Segons declaracions de Morgan, quan el príncep Harry es va assabentar d'aquesta trobada, “es va posar com una fúria”, cosa que hauria començat a deteriorar la seva relació amb Eugenia. Encara que ni Harry ni Eugenia han comentat públicament sobre l'incident, les especulacions sobre la tensió entre ells no han deixat de créixer.

Una relació propera que va començar a canviar

Eugenia sempre va ser propera a Harry, va ser una de les primeres a conèixer la relació de Harry amb Meghan Markle i va mantenir contacte després que es mudessin als Estats Units. Se sap que Eugenia i el seu marit, Jack Brooksbank, van visitar els Sussex a Califòrnia. A més, els rumors suggereixen que Harry i Meghan van adquirir una propietat a prop de la residència d'Eugenia a Portugal.

Aquest vincle semblava estar en creixement, amb els cosins gaudint de moments junts i compartint experiències familiars. No obstant això, la relació d'Eugenia amb Piers Morgan sembla haver estat un factor clau que va alterar la dinàmica familiar. El fort suport d'Eugenia a Morgan i la seva actitud cap a Harry i Meghan sembla haver estat el desencadenant de la tensió.

Possibilitats de reconciliació: Un futur incert?

Malgrat el distanciament, alguns informes suggereixen que encara existeix la possibilitat d'un retrobament entre els cosins. La propietat que els Sussex van adquirir a Portugal podria facilitar un major contacte entre les famílies. I permetre, d'aquesta manera, que els nens de tots dos, Archie, Lilibet, August i Ernest, passin més temps junts.

Per ara, la situació actual entre Harry i Eugenia continua sent incerta. El temps dirà si el vincle entre ells aconsegueix superar aquest obstacle o si el distanciament es converteix en quelcom més permanent. La relació dels cosins, que una vegada va ser vista com un exemple de proximitat a la família reial, ara s'enfronta a nous desafiaments.