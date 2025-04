La carta d'última hora de Meghan Markle que ningú esperava: 'Per a tots dos'

Meghan Markle ha aprofitat un moment crucial en la seva vida per llançar la seva nova marca, As Ever, que celebra el quotidià amb productes especials. No obstant això, aquest llançament s'ha vist entelat per la creixent tensió dins de la fundació del seu marit, el príncep Harry. Mentre ella se centra en aquest nou projecte, l'escàndol sobre el lideratge a Sentebale continua ressonant, afectant la imatge pública de la parella.

El llançament de As Ever i el seu enfocament personal

Meghan Markle va compartir detalls sobre la seva nova marca a través d'una carta personal, en la qual va explicar com els productes de As Ever estan inspirats en moments senzills i especials. "Cada article està inspirat en les formes en què mostro el meu afecte a les persones que formen part de la meva vida", va dir Meghan. La col·lecció inclourà conserves, tes, mescles per a creps i galetes, entre altres productes, tots pensats per fer més especials els moments quotidians.

A més dels productes, Meghan va encoratjar els seus seguidors a reutilitzar els envasos dels productes, suggerint que es poden convertir en petits gerros o recipients per a bolígrafs. "Una vegada que hagis gaudit de cada cullerada, potser voldràs fer el que jo faig: esbandir el pot i utilitzar-lo com un petit gerro", va explicar amb detall.

El missatge d'apoderament de Meghan Markle enmig de la controvèrsia

En el seu butlletí, Meghan no només va parlar sobre la seva marca, sinó també sobre la importància de ser fidel a un mateix. En un missatge d'apoderament, va instar els seus seguidors a confiar en el seu valor, creativitat i alegria. "Espero que quan vegis el que tant m'ha costat crear, t'animis a saber que, porti el que porti la vida, tu també pots fer-ho", va afirmar, apoderant.

El seu llançament arriba en un moment de gran turbulència per al príncep Harry, qui s'ha vist embolicat en una disputa dins de Sentebale. Aquesta situació ha entelat el llançament de la seva nova marca, ja que molts es pregunten com les tensions familiars i professionals de la parella afecten els seus projectes. L'escàndol de la disputa pel lideratge en l'organització benèfica Sentebale ha suposat "una espina per a tots dos", segons afirmen fonts properes als ducs de Sussex.

La crisi de Sentebale i l'allunyament en la família reial

Harry i el seu cosí, el príncep Seeiso de Lesoto, van renunciar als seus rols com a patrons de Sentebale la setmana passada, en suport als fideïcomissaris. La Dra. Sophie Chandauka, presidenta de l'organització, va acusar el príncep d'intimidació i assetjament. Segons Chandauka, Harry va intentar "expulsar-la" de l'organització mitjançant mètodes poc apropiats, cosa que ha generat una gran controvèrsia al voltant de la seva fundació.

En una entrevista recent, la Dra. Chandauka va revelar que Harry també li va enviar un missatge "desagradable" i "imperiós" després que ella es negués a emetre una declaració defensant Meghan. Aquest intercanvi incòmode, que va ocórrer en un esdeveniment de polo benèfic a Miami, sembla haver estat el punt de ruptura en la relació entre ells.

Què presenta el futur per a Harry i Meghan?

Malgrat aquests problemes, Meghan i Harry segueixen endavant amb els seus respectius projectes. La duquessa se centra en la seva nova marca, mentre que Harry lluita per mantenir l'estabilitat de Sentebale. El conflicte de lideratge en la fundació ha afectat greument la imatge pública de tots dos, però la parella continua compromesa amb les seves causes.

El futur de Sentebale sembla incert, i l'impacte d'aquesta disputa podria estendre's més enllà de la fundació. No obstant això, Meghan continua enfocada en As Ever, un projecte que representa la seva visió personal, mentre Harry tracta de resoldre les tensions internes i assegurar el futur de l'organització.