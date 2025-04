Morgana, filla de Mario Vargas Llosa, trenca el silenci i confirma l'estranya notícia

Morgana Llosa ha trencat el seu silenci per confirmar l'estranya notícia relacionada amb la mort del seu pare, Mario Vargas Llosa. L'escriptor ha mort als 89 anys al Perú envoltat de la seva família i amics més propers. L'insòlit de què ha succeït és que, tal com ha assenyalat Morgana en el seu comunicat, "no es realitzarà cap cerimònia pública".

Tant Morgana com els seus germans han manifestat el desig del seu pare de ser acomiadat en un acte íntim i privat. També expliquen que les seves restes seran incinerades, "segons la seva voluntat". D'aquesta manera, la família del Premi Nobel compleix amb els seus últims desitjos.

Morgana Llosa confirma l'últim desig de Mario Vargas Llosa

Aquest matí el món de la literatura s'ha despertat amb la trista notícia de la mort de Mario Vargas Llosa. L'escriptor de 89 anys moria a casa seva al Perú el diumenge 13 d'abril. Vargas Llosa feia anys que estava apartat del món mediàtic gaudint de la seva família i del país que el va veure néixer.

La seva filla, Morgana Llosa, compartia a primera hora d'aquest matí el comunicat amb el qual tant ella com Álvaro anunciaven la mort de Mario. En ell, també s'ha confirmat l'estranya notícia relacionada amb l'escriptor: "no es realitzarà cap cerimònia pública".

En vida, Mario Vargas Llosa va ser una figura central en la literatura i el pensament polític llatinoamericà. Va participar activament en col·loquis públics i la seva relació amb Isabel Preysler el va convertir en personatge de la crònica rosa. No obstant això, en els últims anys i coincidint amb la ruptura amb Isabel, Mario es va apartar del focus mediàtic.

Sempre ha valorat mantenir les distàncies i preservar el seu espai personal allunyant-se de l'exposició mediàtica innecessària. Ara, amb la seva mort, Morgana i els seus germans, Álvaro i Gonzalo, estan disposats a continuar preservant la intimitat del seu pare.

L'últim desig de Vargas Llosa va ser "no realitzar cap cerimònia pública", després de la seva mort i així serà. L'absència d'una cerimònia reflecteix el desig de l'entorn d'honorar la seva memòria de manera íntima i que sigui recordat per la seva tasca literària. Així, Mario serà recordat per la seva riquesa i profunditat, més que per esdeveniments mediàtics.

Morgana Llosa revela que Mario Vargas Llosa serà incinerat

La mort de Mario Vargas Llosa ha consternat tots els mitjans de comunicació. Feia només uns mesos que havia celebrat els 89 anys envoltat de la seva família. La figura pública de Vargas Llosa va ser durant anys el far per a milions de lectors, seguidors fidels de les seves obres.

No obstant això, per exprés desig de l'escriptor, els seus fans no tindran l'oportunitat de donar-li l'últim adeu. Molts admiradors lamentaran l'absència d'un homenatge públic, però la família confia que la seva última voluntat serà respectada.

"Confiem que tindrem l'espai i la privacitat per acomiadar-lo en companyia de familiars i amics propers", assenyala el comunicat de Morgana. A més, la filla de l'escriptor peruà també ha confirmat que "les seves restes seran incinerades", "segons la seva voluntat".

Així les coses, no hi haurà capella ardent ni un funeral obert al públic per poder acomiadar-se de Vargas Llosa. En el seu lloc, la família i amics més íntims realitzaran un acte privat per donar-li l'últim adeu.

Tant Morgana com els seus germans i mare, Patricia Vargas, molt unida a Mario en els últims anys, entenen la consternació per la seva mort. "La seva partida entristirà els seus familiars, els seus amics i els seus lectors de tot el món", resa el comunicat. "Però esperem que trobin consol en el fet que va gaudir d'una vida llarga, aventurera i fructífera", assenyalen.