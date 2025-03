Oficial: Els metges acaben de confirmar una novetat amb el Papa Francesc

El Papa Francesc compleix aquest divendres just un mes d'hospitalització al Gemelli de Roma. El Papa va ingressar després de patir complicacions respiratòries causades per una bronquitis que li dificultava la respiració. Només dos dies abans, el Papa es va veure obligat a interrompre la seva audiència per segona vegada a causa del seu estat de salut.

Davant la gravetat de la situació, el Vaticà va activar ràpidament el protocol per traslladar-lo a l'hospital, on es va confirmar que el seu quadre clínic era complex. La bronquitis, que inicialment semblava una afecció menor, va evolucionar a una pneumònia bilateral. Per tant, va tenir dues crisis respiratòries que van espantar els metges.

Aquesta situació va obligar a aplicar tractaments intensius, que van incloure oxigenoteràpia i ventilació mecànica. Malgrat tot, des de la Santa Seu han mantingut una comunicació constant amb la premsa. Tot això destacant la delicadesa de l'estat de salut del Papa Francesc, però també informant de la seva estabilitat progressiva.

Els resultats d'una radiografia aporten molta esperança

Recentment, el Vaticà ha informat que una radiografia de tòrax realitzada al Papa Francesc mostra millores. Així ho ha indicat El Confidencial, la qual cosa sens dubte és una notícia molt bona, perquè confirma un avenç positiu en la seva recuperació.

Així mateix, des del Vaticà han expressat que qualsevol novetat sobre el seu estat de salut serà comunicada de manera transparent. Encara que el religiós continua sota observació, es manté un enfocament cautelós, amb l'esperança que la seva recuperació continuï.

I és que s'acosta la Setmana Santa, un moment en què el Papa Francesc sol tenir el protagonisme. Són molts els fidels que esperen poder veure participar el religiós en, com a mínim, algunes de les misses. Un desig que encara és massa aviat per saber si es farà realitat i que, amb el pas dels dies, s'anirà concretant.

Aquest mes d'hospitalització ha deixat clara no només la fortalesa del Papa Francesc, sinó també el nivell d'atenció mèdica i espiritual que rep. Per la qual cosa no seria d'estranyar que, finalment, per Setmana Santa reaparegui. De moment, es limita a viure tranquil i a celebrar dies com el d'ahir, en què es complien 12 anys del seu pontificat.

Una celebració en silenci i intimitat

En aquest sentit, des de la revista Lecturas afirmen que el Papa Francesc va celebrar el seu aniversari amb un pastís. Amb tot, va optar per no enviar cap missatge, com sí que ha fet en altres ocasions. Amb aquest gest, demostra també la necessitat de celebrar en silenci i intimitat i lluny del bullici.

Més que mai, el Papa Francesc necessita calma i tranquil·litat. Per la qual cosa els fidels continuaran resant per la seva recuperació ràpida i respectant els temps i necessitats del Papa. Tot un repte que es compleix amb un únic fi: seguir el seu camí de fe.