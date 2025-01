El pla cridaner de Juan Roig i Hortensia Herrero el 2025 arran de la DANA de València

Juan Roig i la seva dona, Hortensia Herrero, ja tenen clar quins són els seus plans per a 2025. L'empresari valencià té dos objectius molt clars per a l'any que acaba de començar. D'una banda, la inauguració del Roig Arena, i de l'altra, l'execució de diferents reptes relacionats amb la cadena de supermercats que dirigeix.

El president executiu i màxim accionista de Mercadona s'ha proposat continuar creixent i estendre's en més zones de Portugal. A més, també vol implementar més producte fresc, la reducció de plàstics i augmentar els centres logístics a Espanya i al país veí.

El Roig Arena, un pavelló multiusos que està en fase de construcció a la ciutat de València és, d'una altra banda, la gran aposta de Juan Roig per a 2025. Un lloc on espera albergar grans concerts, així com trobades de bàsquet del València Basket com a local a la ciutat de València.

El cognom de Juan Roig donarà nom al pavelló esportiu que inaugurarà pròximament

Un espai que tindrà una capacitat de 15.600 espectadors en mode bàsquet i de 18.600 en mode concert. Cal destacar que estarà recobert per una pell de 8.600 làmines de ceràmica amb textura de pilota de bàsquet. Serà previsiblement el pròxim mes de setembre quan el gran recinte multiusos obri les seves portes, llavors tindran lloc els primers esdeveniments esportius i d'entreteniment.

El pavelló, després de tres anys de desenvolupament, de tramitació i obtenció de llicències, encararà ara la seva recta final. Allà jugarà el València Basket, club del qual Juan Roig és accionista majoritari i en el qual participa juntament amb el seu germà Fernando des de fa gairebé tres dècades.

Pel que fa a la cadena de supermercats nacional, Juan Roig, amb una participació aproximada d'un 51 %, i la seva esposa Hortensia Herrero, propietària del 28 %, sumen gairebé un 80 % de la companyia. L'empresari fa un parell d'anys que es va proposar l'objectiu de reduir un 25 % de plàstic en els seus envasos. Una estratègia que busca millorar la gestió dels seus residus a través d'accions concretes.

La cadena de supermercats ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, substituint-les per bosses compostables d'origen vegetal. A més, també ha deixat de comptar amb tots els productes d'un sol ús d'aquest material, utilitzant parament sostenible.

El marit d'Hortensia Herrero està compromès amb les causes solidàries i el medi ambient

La intenció de Juan Roig és que tots els seus envasos de plàstic siguin reciclables. Així com tots els residus plàstics generats en els seus processos.

Més enllà de Mercadona i el nou pavelló Roig Arena, l'empresari compta amb uns altres negocis com ara la fundació Trinidad Alfonso. Una entitat l'objectiu de la qual és la promoció de l'esport com a base per construir hàbits saludables, cohesió social i desenvolupament econòmic a la Comunitat Valenciana.

També Marina de Empresas, una iniciativa amb la qual Roig busca donar suport als negocis petits i promoure la formació empresarial i la creació de societats a Espanya.

L'empresari, que va mostrar el seu costat més solidari després del pas de la DANA, ha demostrat que el medi ambient i el suport a l'economia local són objectius primordials.