Màxima felicitat per a Enrique Iglesias i Anna Kournikova: s'ha confirmat el millor

Enrique Iglesias i Anna Kournikova han confirmat la millor de les notícies: la russa torna a caminar per si sola. Fa un mes, unes imatges preocupants de Kournikova en cadira de rodes van fer saltar totes les alarmes. Tal com es va saber més tard, al febrer va patir un esquinç al peu que li va impedir poder caminar amb normalitat.

Ara, una última hora sobre la parella d'Enrique Iglesias confirma que l'extenista s'ha recuperat i ja pot caminar. El matrimoni ha estat vist gaudint d'un dia de navegació a bord d'un iot a Miami. En les instantànies es veu l'Anna caminant per la coberta al costat dels seus tres fills.

Enrique Iglesias i Anna Kournikova tornen a ser notícia després de reaparèixer juntament amb els seus fills gaudint d'un pla familiar. El matrimoni va decidir sortir a navegar en un iot per les aigües de Miami, lloc on l'artista i la tenista tenen fixada la seva residència.

Amb aquesta sortida, Enrique i Anna van confirmar la millor de les notícies: la tenista està recuperada de la seva lesió. Al febrer, les imatges de l'extenista en cadira de rodes van causar preocupació entre els seus seguidors i familiars. No obstant això, malgrat les preocupacions, la seva recuperació ha estat notable, i se l'ha vist caminant amb normalitat, gaudint del passeig en iot.

La lesió va ocórrer en un moment en què Kournikova gaudeix d'una vida més tranquil·la i allunyada de la competició. Anna no va oferir detalls sobre com es va produir l'esquinç, però va ser prou aparatós per a necessitar ajuda d'una cadira per moure's. En les fotos que van sortir a la llum es podia veure com l'extenista era empesa per una amiga en un dia de compres.

Ara, hi ha màxima felicitat entre els seguidors de Kournikova en veure-la caminar per la coberta del iot sense dificultat. El que demostra que la dona d'Enrique s'ha recuperat completament de la seva lesió i ja pot reprendre amb normalitat el seu dia a dia. En les imatges, l'extenista llueix saludable i gaudint de la companyia de la seva família mentre observa els seus fills jugar.

Malgrat la seva retirada del tenis professional, Anna continua sent una figura important per als seus seguidors. D'aquí l'angoixa que van sentir en veure-la en cadira de rodes. La veritat és que des que es va retirar, ha procurat protegir al màxim la seva vida íntima, sobretot després de convertir-se en mare.

En el seu moment, la relació amb Enrique Iglesias va acaparar nombrosos titulars, però avui dia s'han convertit en un matrimoni dels més consolidats. L'extenista i el cantant continuen demostrant que l'equilibri familiar és el més important per a ells. La parella, que ha superat diversos reptes, manté el seu amor intacte, i els seus fills són ara la seva major prioritat.

Amb Anna retirada i amb la venda del catàleg musical i els drets del nom i imatge d'Enrique, gaudeixen de la vida. "Estic en pla relax, a casa amb els nens, gaudint de poder portar-los a l'escola, veure'ls créixer", va confessar Iglesias.

Tanmateix, això està pròxim a canviar i s'espera que el 2025 sigui un any dels més moguts per a l'artista. Al maig complirà 50 anys i ha confirmat el seu retorn a Espanya, concretament a Gran Canària on actuarà al Granca Live Fest. Per ara, aquest és l'únic concert que té tancat per a aquest any i suposa un dels més especials.

El 2025 no només canvia de dècada, també complirà 30 anys de carrera musical. Per la qual cosa aquest concert al país que el va veure néixer té una simbologia especial per a ell.