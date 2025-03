Confirmen una cosa de Julio Iglesias i Enrique Iglesias: 'Ha de ser horrible'

Des que Julio Iglesias va decidir mudar-se a Califòrnia, la vida del mític cantant s'ha convertit en tot un misteri. Tanmateix, això no ha evitat que s'acabi de confirmar el de Julio i el seu fill, Enrique Iglesias: es va sentir traït per ell. Just en el moment en què Enrique va treure el seu primer disc i va despuntar com a cantant, Julio va quedar destrossat, es conta en la seva última biografia.

“Ha de ser horrible acceptar que, per a les generacions més joves, Iglesias és el seu fill Enrique”, explica l'autor Ignacio Peyró. Julio va sentir l'aparició d'Enrique als escenaris com una intromissió i va creure que el seu cognom i la seva trajectòria quedaven eclipsats. D'aquí el motiu que va distanciar pare i fill.

Es confirma el rumor de Julio Iglesias i Enrique Iglesias

La relació entre Julio Iglesias i Enrique Iglesias ha estat objecte de debat i especulació al llarg dels anys. Sempre s'ha parlat sobre l'existència d'una distància evident entre ambdós cantants arran de l'èxit musical d'Enrique.

Ara, gràcies a Ignacio Peyró, autor de la biografia no autoritzada del veterà cantant, s'ha confirmat el de Julio i Enrique: es va sentir traït. La història comença amb la creixent competència entre pare i fill en el món de la música. Enrique, qui s'havia forjat el seu propi camí, va començar a destacar amb el seu estil únic i el seu carisma.

El que va fer que Julio sentís perillar la seva trajectòria i el seu cognom. “Ha de ser horrible acceptar que, per a les generacions més joves, Iglesias és el seu fill Enrique”, conta Peyró. Segons l'escriptor, Julio va sentir decepció en veure com Enrique posava el cognom Iglesias al més alt sense ser ell qui ho encapçalés.

La traïció no només va ser emocional, sinó també professional. Enrique no va seguir el llegat musical del seu pare, sinó que va cultivar un estil propi que es distanciava del repertori de Julio. El desacord sobre la gestió de la seva carrera va ser un dels punts clau que va refredar la relació entre els dos.

Per això, l'autor manté que “mai veurem cantant junts a Julio i Enrique”. Doncs ambdós representen generacions completament diferents.

Així és actualment la relació entre Enrique Iglesias i Julio Iglesias

Hi ha clares diferències entre Julio i Enrique Iglesias a més dels seus estils musicals òbviament oposats. En el cas de Julio, aquest ha estat actiu fins fa relativament poc, pujant als escenaris el 2019. Més de cinc dècades dedicades a la música que l'han encimbellat com un dels artistes espanyols més rellevants.

Enrique, en canvi, va anunciar la seva retirada el 2023, després de 30 anys d'èxit. Tal com va contar, descarta tornar a llançar nous àlbums, encara que continua component, però de manera diferent. En el seu cas, la seva carrera musical ha estat més curta que la de Julio i ha optat per una vida molt més tranquil·la i familiar.

Això l'ha ajudat al fet que la relació amb el seu pare hagi millorat de manera notable. Encara que les tensions no s'han dissipat completament, ambdós han expressat a vegades que s'han reconciliat i que la relació ha evolucionat. Julio ha manifestat que comprèn millor el camí que Enrique ha pres, i Enrique, per la seva banda, ha mostrat respecte i admiració cap al seu pare.

Durant anys, pare i fill no es van parlar, el que va portar a una separació emocional profunda. Es diu que van estar deu anys sense comunicar-se, el que va intensificar la tensió entre ells. A mesura que passava el temps, van reflexionar sobre la seva situació i la música, que un dia els va distanciar, es va transformar en un pont cap a la reconciliació.

Enrique ha expressat la seva admiració pel talent del seu pare i ha reconegut la seva influència en la seva carrera. Per la seva banda, Julio ha mostrat orgull pels èxits del seu fill, el que ha contribuït a suavitzar les asprors del passat.