La foto de la filla de Meghan Markle i Harry de la qual tothom parla: aquest detall

Meghan Markle ha rellançat la seva marca d'estil de vida amb un canvi de nom i una imatge que ningú esperava. En la nova web d'As Ever, la duquessa de Sussex ha inclòs una fotografia poc comuna de la seva filla Lilibet, de tres anys.

El gest inesperat que ha sorprès i generat crítiques

El públic no va trigar a reaccionar. Mentre alguns seguidors es van emocionar en veure la petita, molts altres han criticat a Meghan per exposar la seva filla en un projecte comercial. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris que assenyalen que es tracta d'una estratègia comercial per atreure més atenció a la seva nova empresa.

El debat sorgeix perquè els Sussex han defensat en nombroses ocasions la privacitat dels seus fills. No obstant això, aquesta imatge, que mostra a Meghan i Lilibet caminant de la mà sota el sol de Califòrnia, ha estat vista per molts com una contradicció al seu discurs.

Un rellançament marcat per la controvèrsia

Aquest canvi d'imatge arriba després del fracàs d'American Riviera Orchard, la marca que Meghan va presentar el 2023. Encara que va enviar pots de melmelada a diverses celebritats, l'empresa no va aconseguir enlairar-se i va enfrontar obstacles legals. L'Oficina de Patents i Marques dels Estats Units va rebutjar el seu intent de registrar el nom, al·legant que 'American Riviera' és un terme massa comú per ser exclusiu.

A més, el seu equip va cometre errors en la documentació, cosa que va retardar encara més el procés. Davant aquesta situació, Meghan va decidir canviar el nom a As Ever, assegurant que aquesta identitat li permet ampliar la seva línia de productes sense limitacions geogràfiques. Encara que va explicar els motius en un vídeo publicat a Instagram, l'atenció ha quedat eclipsada per la inclusió de Lilibet en la imatge de presentació.

Les crítiques per l'exposició de Lilibet

Des de la seva sortida de la família reial, Meghan i el príncep Harry han insistit a protegir la intimitat dels seus fills. Per això, l'aparició de Lilibet a la web de la marca ha generat tant de rebombori. Alguns seguidors han mostrat la seva sorpresa, mentre que altres han estat més durs en els seus comentaris.

Malgrat la controvèrsia, Meghan segueix endavant amb As Ever. La marca inclourà productes de gastronomia, decoració i benestar, i comptarà amb una aliança amb Netflix per vendre en botigues físiques de la plataforma. "Netflix no només és el meu soci en el programa, també ho és en el meu negoci, això és enorme", afirmava Markle en el seu vídeo de presentació.

El rellançament d'As Ever ha generat expectació, però també ha posat a Meghan Markle al centre de les crítiques. La inclusió de Lilibet en la seva campanya ha obert un nou debat sobre els límits entre la privacitat i l'ús de la imatge familiar en projectes comercials.