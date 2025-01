Màxima felicitat: Álvaro Morata i Alice Campello fan una cosa molt important a Milà

Álvaro Morata i Alice Campello anunciaven aquesta setmana per sorpresa la seva reconciliació després de diversos mesos separats. Ara la parella ha pres una decisió i és tornar a viure junts a Milà, on la italiana compta amb una fabulosa mansió. A més, el futbolista espanyol ha posat en el seu perfil de xarxes una imatge en què apareix la mare dels seus fills, prova que novament estan units.

Cinc mesos han necessitat per adonar-se que no volen passar més temps separats. Les imatges preses el passat desembre de Morata i Campello gaudint d'un còmplice passeig pels carrers de Milà feia saltar les alarmes sobre una possible reconciliació. Un rumor que ambdós no han volgut esperar més per confirmar després que Alice assistís aquest cap de setmana a l'últim partit d'Álvaro.

En realitat era el diari esportiu italià Tuttosport el que avançava la gran notícia. El citat mitjà avançava que aquesta breu separació els ha servit per adonar-se que no poden viure l'un sense l'altre. A més, aclaria que tenien previst fer oficial la seva tornada.

Alice Campello i Álvaro Morata inicien una nova vida amb els seus fills a Milà

Així ho confirmava poc després el periodista Javi de Hoyos, qui assegurava que el mateix Álvaro Morata li havia confirmat que ell i Alice s'havien donat una segona oportunitat.

Va ser el passat 12 d'agost quan la parella comunicava a les xarxes socials que posaven fi al seu matrimoni. Una ruptura de mutu acord provocada, segons ells mateixos es van encarregar d'aclarir, pel desgast en la convivència. La veritat és que va ser una notícia inesperada, ja que ambdós es prodigaven a les xarxes donant mostres que el seu amor era indestructible.

Ara Álvaro i Alice volen recompondre de nou el seu vincle i han començat una nova etapa de la seva relació a Milà juntament amb els seus quatre fills Alessandro, Leonardo, Edoardo i Bella.

La imatge escollida per confirmar la reconciliació ha estat una fotografia en blanc i negre en què l'espanyol i la italiana apareixen dels més somrients. L'esportista apareix besant afectuosament la seva dona. Alice, per la seva banda, es tapa lleugerament el rostre amb la mà i deixa a la vista la seva aliança de casada al seu dit anular.

Una instantània que no deixa lloc a dubtes de com estan en aquests moments les coses entre el matrimoni.

Alice i Álvaro anunciaven aquesta setmana la seva reconciliació a les xarxes socials

Quan van anunciar la seva ruptura, el passat estiu, Álvaro va ser el primer a mudar-se a Milà després de fitxar per un equip de la citada ciutat italiana.

Alice, aleshores, va romandre unes setmanes a Madrid. A finals de setembre va fer les maletes i va decidir traslladar-se a Itàlia amb els seus fills perquè aquests tinguessin més a prop el seu pare. Ara tots sis gaudeixen units d'una nova etapa.

Després de confirmar-se la notícia, Alice feia el pas de pronunciar-se a les xarxes socials. "No tinc paraules per a tots els missatges preciosos que estem rebent", escrivia deixant a la vista la seva emoció. Unes paraules que acompanyava amb una imatge seva fent amb la mà el gest de mig cor.