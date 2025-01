Confirmada l'última hora de Helen Lindes i Rudy Fernández: 'Seguim esperant-te'

Helen Lindes ha tornat a Instagram per confirmar una última hora relacionada amb el seu embaràs juntament amb Rudy Fernández. A través d'una nova i reveladora publicació, la model ha deixat al descobert com de poc li queda per donar la benvinguda al nou membre de la seva família: "Seguim esperant-te".

Va ser el passat 29 d'agost quan aquest mediàtic matrimoni va desvelar en aquesta xarxa social que en uns mesos es convertirien en família nombrosa. "Ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres aquesta meravellosa notícia: Ampliem la família! Bebè número 3 en camí..."

Ara, Helen Lindes ha acudit a aquesta xarxa social per confirmar la notícia més esperada: la recta final del seu embaràs. A través de les històries del seu perfil d'Instagram, la dona de Rudy Fernández ha compartit una foto d'allò més reveladora.

En ella, podem veure la model estirada en un sofà i amb diversos aparells mèdics al seu voltant. Estampa que ha immortalitzat durant una de les seves últimes revisions abans de l'arribada del seu bebè.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que Helen Lindes ha escrit al costat d'aquesta instantània: "Monitors, setmana 39". A més, ha aprofitat l'ocasió per dedicar unes emotives paraules al seu tercer fill: "Aquí seguim esperant-te".

Helen Lindes confirma una última hora sobre el seu tercer embaràs amb Rudy Fernández

Aquest dimecres, 29 de gener, Helen Lindes ha acudit al seu perfil d'Instagram per anunciar la imminent arribada del seu tercer fill juntament amb l'exjugador de bàsquet Rudy Fernández. I és que, tal com ha assegurat ella mateixa, ja es troba a la setmana 39 del seu embaràs.

Tant és així que, d'ara endavant, aquesta mediàtica família ens pot sorprendre en qualsevol moment amb l'arribada del seu nou membre. No obstant això, i a l'espera que arribi el gran dia, la model ha començat a preparar totes les seves coses per a quan sigui ingressada.

Prova d'això és la publicació que va compartir la setmana passada en aquesta xarxa social. En ella, podem veure Helen Lindes fent un unboxing de la maleta que ha preparat per a l'ocasió.

La dona de Rudy Fernández ha empaquetat amb especial cura tot el necessari per a quan el seu bebè arribi al món. Entre les coses que es troben dins de la bossa, podem trobar objectes tan necessaris com bolquers, tovalloles, sabó o les primeres mudes del bebè.

Com era d'esperar, les reaccions a aquesta publicació no es van fer esperar. Tant és així que molts van aprofitar l'ocasió per qüestionar algunes de les decisions que havia pres Helen Lindes.

"Et sobra la meitat de les coses que portes, per no dir tot. Ja te n'adonaràs", li ha assegurat un internauta a la dona de Rudy Fernández. "Abans no ens preparàvem tant i tot sortia genial", ha comentat una altra usuària.