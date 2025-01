TV3 mou fitxa després de l'adeu temporal de 'Joc de cartes', el programa de Marc Ribas

Aquest passat dimecres, els espectadors de TV3 que estaven preparats per a una nova entrega de Joc de cartes, es van trobar amb un gir inesperat. Com si es tractés d'un plat a mig cuinar, el format va desaparèixer del menú televisiu.

Les sorpreses a la graella de TV3 mai deixen indiferent la seva audiència, i en aquesta ocasió no va ser l'excepció. Amb la pausa temporal de Joc de cartes, la cadena catalana va optar per una reestructuració estratègica de la seva programació.

TV3 va decidir anul·lar l'emissió de l'espai de Marc Ribas

No és la primera vegada que la televisió pública de Catalunya utilitza un comodí per omplir un buit inesperat. Tanmateix, en aquesta ocasió, el canvi té una doble finalitat: mantenir l'entreteniment i preparar el terreny per al retorn d'un format clau.

Aquest dimecres, TV3 va prendre la decisió de modificar la seva graella habitual cancel·lant l'emissió de Joc de cartes, el programa conduït per Marc Ribas. En el seu lloc, la cadena va apostar per traslladar APM? del seu horari habitual del diumenge al migdia a la nit de dimecres.

Tal com ha anunciat El món de la tele, es tracta d'un moviment ja utilitzat com a recurs per captar l'atenció del públic. A més, aquest ajust tenia un altre objectiu: preparar el retorn de Jordi Grau a l'emissió de TV3 amb Zona Champions.

I és que aquest espai va analitzar la prèvia del partit entre Atalanta i Barça a Esport3, per després traslladar-se a TV3 i oferir una anàlisi detallada de la competició. Una decisió que va agafar a gran part de l'audiència per sorpresa.

TV3 mou fitxa després de l'adeu de Joc de cartes de Marc Ribas

Malgrat aquest parèntesi, els seguidors de Joc de cartes poden estar tranquils. TV3 ja té previst reprendre l'emissió de l'espai de Marc Ribas el dimecres 5 de febrer. D'aquesta manera, emetrà un episodi especial a la recerca del restaurant més picant del Baix Llobregat.

Amb aquest retorn, la cadena reforça el seu compromís amb un dels seus programes més populars i manté l'essència de la seva oferta televisiva. Així, la cuina i l'estratègia de Joc de cartes no trigaran a tornar a la pantalla.

Un moviment calculat per part de TV3 per mantenir la fidelitat dels seus espectadors en una graella en constant evolució. Sigui com sigui, TV3 sap combinar flexibilitat amb fidelitat als seus formats més exitosos, garantint que l'audiència sempre tingui alguna cosa a esperar.