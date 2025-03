Màxima emoció pel que ha fet Kiko Rivera, germà de Cayetano Rivera: preciós

Kiko Rivera està avui d'actualitat. El motiu és que ha emocionat a tothom amb el que ha fet a les xarxes socials. El conegut DJ i germà de Cayetano Rivera ha sorprès amb unes publicacions dedicades als seus tres fills.

Rivera ha deixat clar que els estima moltíssim i que són molt importants a la seva vida. Recordem que el músic té 3 fills: Francisco, de la seva relació amb Jessica Bueno, Ana i Carlota, nascudes del seu matrimoni amb Irene Rosales. I ell, malgrat els seus múltiples compromisos professionals, sempre ha demostrat que la seva família és la seva prioritat.

Per això, ara, ha utilitzat el seu compte d'Instagram per compartir missatges que reflecteixen el profund afecte que sent per cadascun d'ells. Un gest amb el qual ha aconseguit emocionar tant els seus familiars com els seus fans.

Les emotives paraules de Kiko Rivera

En una de les seves publicacions més destacades, ha compartit una imatge amb el seu fill gran a l'Estadi Sánchez Pizjuán, llar del Sevilla, equip del qual ambdós són seguidors. Acompanyant la fotografia, que té de fons un single seu, ha escrit: "Fa 12 anys vaig escriure aquesta cançó per al meu fill".

Rivera ha afegit que en ella expressava "com em sentia en aquell moment". "Fill, estic tan orgullós de tu; el meu homenet. T'estimo".

Aquest missatge ha reflectit l'amor que sent pel seu primogènit. I també la connexió especial que comparteixen a través de la música i el futbol. D'aquí que, sempre que poden, gaudeixen junts d'aquestes aficions.

Kiko Rivera i les dedicatòries musicals a les seves filles

De la mateixa manera, el germà de Cayetano Rivera ha compartit una foto amb Carlota en la qual apareixen junts veient el mòbil. Acompanyada del seu single Se me olvidó, l'ha acompanyat del següent text: "Aquesta cançó la vaig escriure per a tu. Aquella nena que va fer que se m'oblidés estar sol".

"Quina benedicció tenir-te com a filla. T'estimo princesa".

Per descomptat, Kiko Rivera tampoc s'ha oblidat de la seva petita Ana. Ha pujat una fotografia dels dos junts posant i tenint de fons la cançó que li va dedicar.

Després, ha escrit: “Fa 9 anys la vaig escriure per a tu mostrant el que vaig sentir la primera vegada que et vaig veure. El meu petit gran amor. Quina benedicció és tenir-te com a filla, t'estimo princesa”

Ha estat la manera de deixar clar que, a més d'Irene Rosales, els tres pilars de la seva vida són els seus descendents. A ells els ha dedicat música, però també temps i molt afecte, com es pot apreciar a les instantànies que ha compartit.

I és que han estat crucials per a ell a l'hora d'afrontar moments molt difícils, familiars i de salut. Per descomptat, així ha evidenciat també alguna cosa més. En concret, que els té com a font d'inspiració.