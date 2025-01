Carmen Borrego rep un missatge inesperat de Kiko Hernández: 'Ho saps'

Kiko Hernández analitzava dimecres passat la reunió familiar que Carmen Borrego i el seu fill José María Almoguera van protagonitzar l'últim dia de l'any. El tertulià, que fa temps que està distanciat de les germanes Campos, va decidir agafar el seu telèfon per posar-se en contacte amb la tia d'Alejandra Rubio. Tot i que l'al·ludida no va contestar, Kiko li va enviar un àudio mirant a càmera: "En el fons sempre ens hem estimat, ho saps".

Hernández va voler felicitar-la per festes amb una mica de retard, i amb un missatge carregat d'ironia tant en la forma com en el contingut. "Que et porti la vida el 2025 molts ¡De Viernes!, moltes portades i moltes revistes i que t'estimo. I salut", deixava caure el marit de Fran Antón.

A continuació, i per si l'anterior havia estat poc, es fixava en els seus últims retocs estètics. "I que estàs guapíssima amb la cara nova que t'has posat. Un petonet, guapa".

Kiko Hernández intentava posar-se en contacte amb Carmen Borrego en ple directe

Unes paraules que Kiko va pronunciar fent gestos a la càmera mentre els seus companys al plató no van poder evitar deixar anar unes quantes riallades. A continuació, María Patiño llançava a l'aire una pregunta. "Què t'hi jugues que abans de les vuit respondrà?".

La gallega havia reflexionat precisament uns minuts abans sobre les ironies de la vida. "És curiós com canvia la vida de les persones en un minut. Com passes d'estar al casament d'una persona, a no saludar-la quan te la creues pel carrer", deixava anar la presentadora de Ni que fuéramos.

Segons Kiko Hernández, la raó per la qual ni Terelu Campos ni Carmen Borrego mantenen el contacte amb els seus excompanys és perquè aquests ja no treballen a Telecinco.

Va ser llavors quan el madrileny insinuava que aquesta situació podria fer un gir almenys pel que fa a ell. "A mi, a partir del 28 de gener, potser ja em saluda", advertia sense donar més pistes del perquè de les seves paraules.

Podria ser que Hernández tingui previst tornar a la que va ser casa seva durant més d'una dècada. Tot i els intents de Belén Esteban per descobrir a què es referia el col·laborador, Kiko va optar per guardar silenci.

Carmen Borrego es mostra indiferent davant les crítiques dels que foren els seus companys

Mentrestant, Carmen Borrego es mostra aliena a les crítiques que gairebé diàriament rep des de Ni que fuéramos. La tertuliana, que ara també comenta a Telecinco la recentment estrenada edició de GH Dúo, segueix de prop tots els moviments del seu fill.

Si bé el net de María Teresa Campos sempre va defensar que no seguiria els passos de la seva família davant de les càmeres, finalment ha entrat en un reality.

Precisament ha estat des de la casa de Guadalix des d'on Jose María ha compartit els seus desitjos per al 2025. La seva intenció és, segons les seves pròpies paraules, "reprendre la relació amb la meva família, amb la meva mare i amb tota la família materna, que durant un temps no l'he tinguda". Un desig del qual potser l'audiència de la citada cadena sigui, abans o després, testimoni.