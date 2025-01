Els exmarits d'Aramís Fuster: d'un important polític català a un jove cantant

La vida d'Aramís Fuster, coneguda pel seu paper com a vident, està marcada per relacions sentimentals que no han estat exemptes de controvèrsia. Al llarg de la seva vida, la mediàtica ha passat per dos matrimonis que van deixar empremtes profundes en la seva història.

L'autoproclamada "bruixa més poderosa del món" ha passat per l'altar en dues ocasions. No obstant això, lluny d'acabar en bons termes, van deixar un rastre d'acusacions i conflictes que continuen ressonant avui dia en els mitjans.

El primer marit d'Aramís Fuster: un important polític català

El primer matrimoni d'Aramís va ser amb Josep Mateo, a qui ella mateixa va descriure com un destacat polític català. D'aquesta unió va néixer el seu fill gran, Karim, amb qui no manté relació des de fa més de dues dècades.

Aramís ha acusat el seu exmarit de ser el responsable de la separació amb el seu fill. Al·legant que la seva influència va ser determinant perquè aquest trenqués tot contacte amb ella. A més, Fuster va assegurar haver estat víctima de maltractaments durant aquest matrimoni.

No obstant això, aquestes acusacions mai van ser provades en un àmbit judicial. Curiosament, poc se sap d'aquesta relació, ja que no existeixen imatges públiques de la parella ni informació concreta sobre la seva vida en comú.

La polèmica entre Aramís Fuster i el seu segon marit

Després de la seva separació amb Josep, la vida amorosa d'Aramís va prendre un gir inesperat amb el seu segon matrimoni, aquesta vegada amb Yaemil, un cantant cubà. Aquest enllaç va estar carregat de tensions i polèmiques des del principi.

Segons el jove artista, la unió va ser motivada pels desitjos d'Aramís de portar-lo a Espanya i oferir-li un futur ple d'oportunitats. No obstant això, les promeses no es van complir, i la relació va acabar abruptament quan Aramís el va expulsar de la seva llar.

La relació amb Yaemil no es va limitar a les tensions domèstiques, ja que el cantant ha denunciat públicament Aramís en diverses ocasions. Durant una aparició en un conegut programa de televisió, va assegurar sentir-se enganyat.

D'aquesta manera, el jove va al·legar que la vident li havia promès una actuació en aquest espai a canvi d'una suma considerable de diners. Encara que això mai va succeir. "Aramís no és una vident, és una estafadora!", va afirmar contundent en aquella intervenció.

Actualment, Fuster no manté contacte amb cap dels seus exmarits, i ambdues relacions queden marcades pel conflicte i la falta de reconciliació. Aquestes històries, lluny de quedar en l'oblit, continuen despertant interès a causa del caràcter mediàtic de la vident.