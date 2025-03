Marius Borg, fill de Mette-Marit de Noruega, ja no és així: foto irreconeixible

Marius Borg, fill de Mette-Marit de Noruega, es troba en el punt de mira a causa de les múltiples acusacions judicials que afronta. Amb càrrecs greus que inclouen violació, violència de gènere i l'incompliment d'una ordre d'allunyament, la vida del jove ha fet un gir.

Malgrat l'impacte mediàtic que ha generat l'escàndol, Marius sembla decidit a seguir amb la seva vida com si res no passés. La seva actitud i la manera com maneja aquesta situació són, sens dubte, sorprenents.

El fill de Mette-Marit de Noruega ja no és com el recordes

Recentment, Marius va ser vist a Copenhaguen, Dinamarca, on es va allotjar a l'exclusiu hotel Manon Les Suites. Encara que Marius intenta mantenir un perfil baix, hi ha quelcom que no ha aconseguit passar desapercebut: el seu dràstic canvi de look.

Amb la intenció de passar més desapercebut, el jove ha optat per tenyir-se el cabell de negre. D'aquesta manera, el fill de Mette-Marit ha deixat enrere la seva cabellera rossa que alguna vegada va ser una de les seves característiques més reconegudes.

Aquest canvi d'estil no és només estètic; sembla ser una estratègia de Marius per evitar ser identificat en un moment tan delicat. No obstant això, malgrat el seu intent per dissimular-se, les fotos de la seva estada a Dinamarca s'han filtrat.

El futur és incert per a Marius Borg

Malgrat la gravetat de les acusacions que pesen sobre ell, Marius sembla continuar amb la seva vida social. Se'l va veure gaudint de la vida nocturna de Copenhaguen. Aquest comportament ha estat interpretat per alguns com una mostra d'indiferència davant els escàndols.

El cas de Marius Borg ha posat la família reial noruega en una situació incòmoda. Els reis Harald i Sonia han optat pel silenci, igual que els prínceps hereus, mentre el cas segueix el seu curs.

A mesura que avancen les investigacions, el futur de Marius és incert, i alguns experts no descarten que el jove afronti una pena de presó. En aquest context, Marius Borg continua donant de què parlar, tant per la seva vida personal com per les seves decisions públiques.

Sense importar els problemes legals, el seu canvi d'imatge ha estat un dels temes més comentats. A més, la seva vida, tant privada com pública, continua sent un focus d'atenció per als mitjans.