Urgent: destapen com està tractant la princesa Leonor als seus companys d'Elcano

La princesa Leonor va embarcar el passat dimecres 8 de gener al vaixell Elcano que sortirà del Port de Cadis demà. Durant la seva estada a la capital andalusa, s'ha destapat com tracta l'hereva al tron a la resta dels seus companys: amb complicitat. Abans de posar rumb a alta mar, Leonor va ser vista passejant amb la resta d'estudiants per Cadis.

Aquells que van presenciar aquest moment inesperat, van ser testimonis de com la filla de Felip VI es va oblidar completament del títol que ostenta. Va desprendre simpatia xerrant i caminant amb els seus companys i va atendre amb afecte dues joves conegudes d'un guardiamarina que es van acostar a saludar-la.

Així tracta la princesa Leonor als seus companys de l'Escola Naval

La princesa Leonor ja es troba aclimatant-se a la seva nova vida dins del vaixell Juan Sebastián Elcano. Dimecres la vam veure embarcar per acostumar-se al que seran els pròxims sis mesos en alta mar. Allà es va reunir amb la resta d'estudiants de l'Escola Naval amb qui compartirà l'experiència.

Després d'aquesta primera presa de contacte, s'ha destapat com està tractant Leonor als seus companys d'Elcano: amb complicitat i proximitat. Es va apreciar quan va pujar a l'embarcació després de saludar un per un a la resta d'estudiants i instructors. No obstant això, la prova que ho confirma es troba en el que va passar ahir dijous a prop del Port de Cadis.

Un cop fetes totes les tasques, els estudiants es van uniformar per trepitjar terra i gaudir d'un temps a la capital andalusa. La princesa Leonor encapçalava el grup, però en saber que cridaria tota l'atenció, va optar per barrejar-se amb els seus companys.

Juntament amb ells va xerrar de manera animada sense ser conscient del paper de Princesa que exerceix fora d'Elcano. Com una jove més, va caminar i es va relacionar amb complicitat, participant en les converses i bromes.

El moment més cridaner va arribar quan dues joves conegudes d'un company guardiamarina es van acostar a saludar-la. La princesa Leonor, sense pensar-s'ho, es va saltar el protocol i els va regalar dos petons i es va fondre en una abraçada amb elles. El que demostra el grau de proximitat que té la Princesa d'Astúries amb els joves de la seva edat amb els quals s'identifica.

Malgrat estar destinada a regnar, Leonor s'oblida completament del seu paper per sentir-se una més que els seus companys. A més, aquests procuren protegir-la, ja que a terra ferma el seu paper de Princesa preval. Però no al vaixell, on la filla de Felip és una més entre els seus companys de l'Escola Naval.

La princesa Leonor, digna successora dels seus pares

En els últims temps, amb l'arribada al tron dels actuals reis, la monarquia espanyola ha experimentat un canvi evident. Des de la Zarzuela desitgen traslladar una imatge de proximitat amb el poble que els monarques han volgut inculcar a les seves filles, Leonor i Sofia.

Així es va poder comprovar durant les seves visites a València després del pas de la DANA on els reis van atendre els afectats. Ara és la princesa Leonor qui ha tornat a demostrar que és una digna successora dels seus pares.

Cada vegada més distanciada d'ells, l'hereva al tron va forjant el seu propi camí i simpaties dins de la ciutadania. Leonor representa quelcom completament nou per a la institució i l'objectiu és que els joves se sentin identificats amb ella.

D'aquí que sol ser habitual que transcendeixin alguns aspectes de la seva vida dirigits a aquest propòsit. Sense anar més lluny, ahir se la va veure realitzar una de les tasques més tradicionals dins del vaixell Elcano: la pujada als pals. Sense gens de por i com la resta dels seus companys, va realitzar l'escalada complint amb èxit aquesta tasca.

Després d'això, va sortir amb els altres a gaudir d'un agradable dinar pels voltants del port, barrejant-se com una més dels seus companys. Companys que, com es va poder comprovar, va tractar amb complicitat i proximitat.