La neboda de Lady Di i cosina de Harry ho confirma: 'Ha estat un infern'

Beatriu de York ha decidit compartir la seva experiència més personal i difícil: el seu embaràs prematur. La filla del príncep Andreu i Sarah Ferguson ha revelat les angoixes que va viure, enfrontant-se a problemes i pors. En un article sincer per a Vogue Regne Unit, Beatriz obre el seu cor i parla de la incertesa mentre esperava la seva filla Athena.

El part prematur d'Athena el gener de 2024 va ser només l'inici d'una experiència emocionalment desafiant per a Beatriu. La princesa de York ha estat honesta sobre el que va sentir durant aquells moments. En el seu article, descriu la por que la va envair, la por al desconegut i com, malgrat estar envoltada de suport mèdic, va viure una angúnia constant.

Un embaràs ple d'incertesa i ansietat

Beatriu va explicar que, després de fer-se ecografies rutinàries, els metges la van informar que el seu nadó necessitaria seguiment proper. Aviat, es va adonar que havia de preparar-se per a un part prematur. Tot i que el diagnòstic va ser alarmant, Beatriu mai va perdre l'esperança.

“Arribarà sa? Hi haurà complicacions?”, es preguntava constantment, mentre els dubtes no deixaven de rondar el seu cap. Malgrat els esforços mèdics, Beatriu se sentia impotent davant la incertesa. No sabia com afrontar el que estava per venir, però va trobar en la tecnologia i en la medicina l'eina per mantenir la calma.

En l'article, Beatriu també reflexiona sobre la salut femenina i com, en molts casos, ha estat deixada de banda. Al llarg del seu embaràs, es va adonar que les dones han de lidiar amb molts obstacles. Tot i que ella va tenir accés a la millor atenció, reconeix que moltes altres mares no tenen els mateixos recursos o suport.

La lliçó apresa i el seu nou compromís

En donar la benvinguda a Athena, Beatriu va sentir un alleujament indescriptible. “Els seus peus eren tan petits que gairebé no podia creure que estigués sana”, va confessar. La princesa de York, que havia passat mesos plens de preocupacions, finalment va poder gaudir de l'alegria de veure la seva filla en braços.

En la seva columna, Beatriu subratlla el que va aprendre: la lliçó d'humilitat en comprendre el molt que desconeixem sobre el cos humà. Ara, amb més coneixement, vol ajudar altres dones que travessin situacions similars.

Beatriu de York s'ha compromès a ser una veu per a les mares que enfronten complicacions i dificultats en els seus embarassos. Malgrat la gran diferència, la princesa de York se sent connectada amb les dones de tot el món que lluiten en silenci. Vol oferir-los suport i ajudar a crear consciència sobre els problemes que, generalment, es mantenen ocults.