El gir de 180° que Kate Middleton vol prendre després del que va passar amb Carles III

El reciclatge no és només una moda, sinó una necessitat en el món actual i a la família reial britànica han adoptat pràctiques més sostenibles. Entre ells, el rei Carles III i la princesa Anna, que destaquen com a exemples a seguir en el tema de la roba.

Ara, la princesa de Gal·les, Kate Middleton, té l'oportunitat d'aprendre una lliçó valuosa dels seus familiars més propers. Aquesta és la conclusió a la qual arribava aquesta setmana el Daily Mail, anem a veure per què.

Kate Middleton i l'exemple del rei Carles

Carles ha demostrat ser molt conscient del seu impacte ambiental, especialment quan es tracta de la moda. En lloc de seguir les tendències del moment, el rei prefereix una actitud més frugal i responsable.

Un clar exemple d'això va ocórrer a Countryfile, un programa de la BBC, on va lluir una jaqueta de pedaç desgastada. Aquesta, lluny de ser un accident, és només un reflex de la seva preferència per reutilitzar i reciclar.

A més, el rei ha mostrat el seu compromís amb la sostenibilitat en utilitzar roba de dècades passades. Durant el casament de Meghan Markle, per exemple, Carles va usar un abric de 40 anys.

Aquest gest subratlla la seva creença a reduir el malbaratament i aprofitar les peces que ja té. Carles ha fet de la sostenibilitat una prioritat personal i pública.

La princesa Anna i el seu enfocament pragmàtic

Un altre membre de la família reial que ha adoptat una postura similar és la princesa Anna. El 2020, ella mateixa va admetre, amb humor, que reciclava la seva roba perquè "soc garrepa" i aquesta declaració no és només una broma. És una mostra clara del seu enfocament pragmàtic cap al consum de moda.

Anna ha utilitzat en diverses ocasions roba d'anys anteriors, cosa que demostra que per a ella, la sostenibilitat és molt més que una tendència.

Un exemple clar d'aquesta pràctica és el conjunt negre que la princesa va usar després de la mort de la reina Isabel II. Aquest vestit ja havia estat estrenat en el funeral de la princesa Diana el 1997.

A més, el seu vestit de Royal Ascot de 1980 va tornar a aparèixer al Derby de 1985, 2015 i 2018. Anna no veu la necessitat de gastar en roba nova cada vegada que té un esdeveniment important.

És Kate Middleton el següent exemple a seguir?

Mentrestant, la princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha estat més discreta pel que fa al seu compromís amb la moda sostenible. Encara que el seu estil sempre ha estat elegant i cuidat, reciclar la seva roba no ha estat una constant en el seu vestuari. A diferència del seu sogre i cunyada, Kate ha estat menys visible pel que fa a la reutilització d'aquestes. Tanmateix, això podria estar per canviar.

Kate ha demostrat en múltiples ocasions que el seu enfocament està en el missatge que transmet, no en les peces que porta. No obstant això, el reciclatge de roba és un tema que mereix la seva atenció. En un món on la sostenibilitat és cada vegada més rellevant, Kate té l'oportunitat d'unir-se a la causa i contribuir de manera significativa.

Un canvi que podria inspirar a milions

La princesa de Gal·les té una gran influència. Com a membre de la família reial, les seves eleccions de vestuari poden marcar tendències a tot el món.

Si Kate comencés a reciclar la seva roba amb més freqüència, podria ser un model a seguir per a milions de persones. Aquest simple gest podria inspirar altres a adoptar pràctiques més responsables amb el medi ambient.

Kate té la capacitat de combinar la seva elegància amb un enfocament més conscient sobre la moda. En fer-ho, no només enviaria un missatge positiu sobre la sostenibilitat, sinó que també enfortiria la seva imatge com algú compromès amb el benestar del planeta.