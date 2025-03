Màxima sorpresa després de la decisió de Can Yaman: hi ha gent que no s'ho pot creure

Can Yaman ha fet un gir radical en la seva relació amb les xarxes socials, sorprenent els seus seguidors amb una decisió que pocs esperaven. Després de mesos de silenci absolut i l'eliminació de les seves publicacions anteriors, l'actor ha tornat a Instagram amb un nou perfil. Aquest canvi ha generat una gran expectació entre els seus fans, que han celebrat el seu retorn amb entusiasme i missatges de benvinguda.

Durant més de sis mesos, Can Yaman va estar completament centrat en la seva feina a Budapest, on es preparava per interpretar el paper protagonista en la sèrie El Turco. El compromís amb aquest projecte va ser total, sotmetent-se a intensos entrenaments físics, aprenent tècniques de combat amb espasa i perfeccionant les seves habilitats d'equitació. A més, el repte d'actuar en anglès afegia un nivell extra de dificultat a la seva feina.

Aquest projecte no només va representar un desafiament professional per a Can Yaman. També el va portar a compartir pantalla amb l'actriu i model italiana Greta Ferro. Coneguda per la sèrie Made in Italy, Ferro s'ha convertit en la coprotagonista de la nova producció turca que promet ser un èxit. La química entre ambdós actors en pantalla ha despertat una gran curiositat entre els seguidors de la sèrie, que esperen una història plena d'acció.

Can Yaman reprèn la seva vida pública

El retorn de Can Yaman a les xarxes ha estat inesperat, sobretot perquè sempre ha estat un actor reservat amb la seva vida privada. En el seu nou compte d'Instagram, que ja compta amb més de 76.000 seguidors, ha compartit diverses publicacions, mostrant una faceta més propera. La primera imatge amb la qual va inaugurar el seu perfil el mostra en un parc de Londres, lluïnt ulleres de sol, gavardina i un elegant vestit gris amb camisa estampada.

Malgrat el seu retorn a les xarxes, Can Yaman no ha ofert cap explicació sobre els motius que el van portar a allunyar-se'n durant tant de temps. Aquesta absència prolongada havia generat moltes especulacions, ja que l'actor solia ser força actiu i compartir amb freqüència moments de la seva vida. No obstant això, amb aquest nou compte sembla haver decidit donar un nou enfocament a la seva relació amb els seus seguidors i la seva presència digital.

Els fans de Can Yaman han rebut amb gran emoció aquest canvi, expressant la seva alegria en els comentaris de les seves publicacions. Des de diferents llocs del món i en diversos idiomes, li han donat la benvinguda i han celebrat el seu retorn amb missatges plens d'afecte. Aquest gir inesperat ha deixat clar que l'actor continua sent una de les figures més influents del panorama televisiu internacional.