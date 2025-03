Les llàgrimes de Gerard Piqué, ex de Shakira, que ningú esperava: 'El dany...'

Gerard Piqué es troba aquest divendres davant la jutgessa en una jornada de gran càrrega emocional. L'exfutbolista, actualment empresari, s'ha trencat durant la seva declaració al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda.

I és que l'ex de Shakira ha estat citat com a investigat per la controvèrsia al voltant del contracte que va traslladar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Entre llàgrimes, Piqué s'ha defensat de les acusacions que el vinculen a presumptes irregularitats.

Totes elles relacionades amb la comissió de quatre milions d'euros anuals. Assegurant que en cap moment va pagar a l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, o a la mateixa RFEF per mediar en el tracte.

Gerard Piqué ha trencat a plorar

Durant la seva compareixença, Piqué ha rebutjat que el contracte amb l'empresa pública saudita SELA, gestionat a través del seu grup Kosmos, tingués irregularitats. L'exjugador del Barça s'ha mostrat ferm en la seva defensa de l'acord.

"No saben el mal que em fa això, en un altre país tindria una estàtua", ha afirmat. No obstant això, visiblement afectat, ha trencat a plorar en parlar dels efectes devastadors que aquesta situació ha tingut sobre la seva reputació.

"Fa tres anys que estic amb un mal reputacional a nivell de premsa que ningú pagarà", ha expressat Gerard Piqué. Deixant entreveure el profund impacte personal i professional que ha hagut d'afrontar a causa de les acusacions que l'envolten.

En el seu testimoni, també ha detallat com l'acord amb SELA va començar com un "pacte de cavallers" i, més tard, va ser formalitzat amb la inclusió de Kosmos en el contracte. Segons Piqué, el principal obstacle en el seu procés va ser la dificultat per cobrar els diners acordats.

Un fet que el va portar a contactar Luis Rubiales en cerca d'ajuda. A més, ha assegurat que Rubiales podria haver intervingut directament amb els saudites per resoldre l'assumpte.

Gerard Piqué, en el punt de mira

En la seva defensa, l'advocat de Piqué ha presentat proves que inclouen factures emeses per Kosmos a la Federació de Futbol d'Aràbia Saudita. A més de correus electrònics que suposadament demostren que la relació comercial es va dur a terme de manera legítima.

Aquest cas, que ha sacsejat l'àmbit del futbol espanyol, també involucra Luis Rubiales i Pedro Rocha, ambdós exdirigents de la RFEF. També s'investiga si la situació de Piqué com a jugador actiu del Barça en aquell moment podria haver influït en la signatura d'aquest acord.