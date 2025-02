Aplaudiment majúscul a Juan Roig per l'últim que ha fet amb les víctimes de València

Juan Roig torna a ser tot un exemple de solidaritat després de l'últim que ha fet amb els afectats per la DANA: finançar clubs esportius. L'empresari valencià ha centrat ara els seus esforços a retornar als joves l'equipament, instal·lacions i altres que la riuada va arrossegar.

La plataforma Alcem-se que va crear després de la tragèdia, ha impulsat un nou programa anomenat Alcem-se Esport, per finançar la causa. D'aquesta manera, s'espera que 194 clubs amb 37 disciplines diferents es beneficiïn d'aquesta nova ajuda. S'estima que 42.000 joves han pogut reprendre els seus entrenaments amb el nou equipament gràcies a Roig.

Juan Roig i el seu nou gest amb els afectats per la DANA

En aquests gairebé tres mesos després de la DANA, Juan Roig no ha deixat de la mà cap de les víctimes del temporal. Des del primer moment es va bolcar amb els damnificats creant una plataforma íntegrament costejada per ell per ajudar. Així va néixer Alcem-se que, en aquests mesos, ha fet possible la reconstrucció de les zones més afectades.

Però Roig considera que encara hi ha molt a fer i ha tornat a sorprendre amb un nou gest amb les víctimes. L'últim que ha fet l'empresari valencià ha estat finançar clubs esportius de 45 localitats afectades. Per a això ha creat el programa Alcem-se Esport amb el qual pretén impulsar l'activitat esportiva i ajudar els centres educatius afectats.

De la mateixa manera que va succeir amb la primera iniciativa, les ajudes no han trigat a arribar a les víctimes. Uns 42.000 joves han pogut reprendre els seus entrenaments amb nou equipament i instal·lacions finançades per Juan Roig.

Sens dubte, el propietari de Mercadona ha estat aplaudit pels damnificats que han tornat a veure com és l'únic que no els abandona. I és que, Roig va començar aquest programa donant quatre milions d'euros del seu propi patrimoni. A ell el va seguir l'equip de futbol del Vila-real, que va aportar dos milions més.

Tot això amb l'objectiu que els joves reprenguin les seves activitats esportives paralitzades després del devastador temporal.

Les víctimes aplaudeixen la nova ajuda de Juan Roig

Aquest nou gest de Juan Roig no ha passat desapercebut i són ja molts els que s'han mostrat agraïts amb la seva ajuda. En cas de no haver estat per ell, moltes de les víctimes continuarien esperant unes ajudes que mai arriben del govern autonòmic i del central.

“Aquest suport ha significat tant que no sabria explicar-ho amb paraules”, va comentar la presidenta del Club Gimnàstica Estètica i Rítmica de Paiporta. Ana Araes afirma que aquesta ajuda de Roig va ser el “raig d'esperança per tirar endavant”.

De la mateixa opinió és la directora del CEIP Platero y yo d'Aldaia, María Isabel López, qui ha aplaudit la iniciativa. López afirma que l'esport és essencial per gestionar les emocions i, després de la DANA, es necessita més que mai aquesta classe de disciplines.

“Aquestes ajudes finalistes han arribat directament als clubs i centres educatius”, apunta el coordinador d'aquestes. El programa Alcem-se Esport es troba integrat dins de la Fundació Trinidad Alfonso, des del qual s'han estat gestionant les ajudes. Gràcies a la seva tasca, clubs i centres educatius han pogut reprendre les seves activitats ajudant amb això a milers de joves valencians.

Juan Roig no es desdiu del seu paper com a benefactor de les víctimes de la DANA i pensa continuar ajudant en el que sigui necessari. Si fa poc va finançar la reconstrucció d'un parc infantil, ara són els joves esportistes els qui s'han vist beneficiats. El lema de la campanya no pot ser més clar i esperançador: “Les remuntades més difícils són les que més es recorden”.