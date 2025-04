Gir de 180° després de l'exclusiva d'Antonio Montero sobre Carlos Lozano: 'Està molt…'

Sorpresa absoluta al plató de TardeAR durant l'emissió del programa del passat dimecres. El que semblava una tertúlia més centrada en la figura de Terelu Campos va acabar convertint-se en un moment televisiu dels que fan història. I és que va ser Antonio Montero qui va deixar a tots els presents muts en revelar el sorprenent nou rumb de Carlos Lozano després de confessar que: "Està molt feliç".

El debat va començar amb una revisió del passat de Terelu Campos en la seva etapa com a presentadora a Telemadrid. En els últims dies s'ha especulat sobre el suposat maltractament que hauria dispensat a alguns dels seus companys durant aquella època. Entre els noms que van sorgir es trobava el de Carlos Lozano, qui també va formar part d'aquella etapa televisiva juntament amb Terelu.

Mónica Hoyos, exparella de Lozano i col·laboradora habitual del programa, va prendre la paraula per defensar Terelu, assenyalant que el tracte amb Carlos sempre va ser cordial i professional. "Ell li pujava les audiències, per la qual cosa ella tractava molt bé a Carlos. Ell sempre m'ha parlat molt bé d'ella", va afirmar amb rotunditat Mónica, tancant així qualsevol polèmica relacionada amb la seva experiència a Telemadrid.

Antonio Montero deixa a tots sense paraules després de destapar el nou rumb professional de Carlos Lozano

No obstant això, la veritable bomba va arribar de la mà d'Antonio Montero, qui va prendre la paraula amb una revelació que va deixar a tots bocabadats.

"Carlos està estupend cuidant ovelles. Jo vaig estar amb ell l'altre dia, ell viu en un poble de la serra cuidant ovelles, Carlos Lozano s'ha convertit en ramader i està molt feliç. Allà ha trobat el seu lloc", va confessar Antonio Montero, desvetllant així l'inesperat canvi de vida del presentador.

Antonio Montero ha desvelat que Carlos Lozano està feliç amb la seva nova vida rural

La notícia, inesperada i impactant, va generar un silenci al plató seguit de gestos de sorpresa per part dels col·laboradors. Ningú esperava que Carlos Lozano deixés els focus pel món rural.

Mónica Hoyos va afegir llavors: "Això li va bé per a la seva pau mental i me n'alegro per ell", mostrant el seu suport a la nova etapa rural de qui va ser la seva parella.

Aquest gir de 180º en la vida de Carlos Lozano ha deixat clar que, lluny dels focus i la televisió, l'expresentador ha trobat una vida més senzilla. Antonio Montero no només va donar l'exclusiva de la tarda, sinó que va obrir una nova mirada sobre el que significa reinventar-se lluny del món mediàtic.