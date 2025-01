Gerro d'aigua freda per a Carles III per culpa de Meghan Markle: ‘Tots volen…’

Carles III rep un nou cop per culpa de l'última decisió que ha pres Meghan Markle. Segons una persona propera al monarca, “tots volen” que el nou projecte de la duquessa de Sussex “sigui un èxit”. I tot per evitar que torni a parlar públicament sobre la monarquia britànica.

Només donar la benvinguda l'any 2025, la dona del príncep Harry va tornar a les xarxes socials per promocionar Con amor, Meghan. Es tracta d'una nova docuserie en què l'exactriu cuinarà per a alguns dels seus amics i rostres coneguts dels Estats Units.

“He estat tan emocionada de compartir això amb tu! Espero que us agradi el programa tant com a mi em va encantar fer-lo. Gràcies al nostre increïble equip i a l'equip de Netflix. Estic molt agraïda per tot el suport i la diversió”, va escriure Meghan Markle en el seu perfil d'Instagram.

Un nou projecte audiovisual que, segons s'ha confirmat ja, a partir del 15 de gener començarà a formar part del catàleg de Netflix. No obstant això, pocs dies abans de la seva estrena, ha sortit a la llum què és el que realment pensa Carles III sobre el nou treball de la seva nora.

“Tots volen que sigui un èxit. I això és perquè, si ho és, ella i Harry no necessitaran tirar o parlar de les seves connexions reals una altra vegada. L'últim que volen és un altre Spare[el llibre del príncep Harry], però aquesta vegada escrit per Meghan”, ha assegurat una persona propera al monarca.

Una persona propera a Carles III revela la por que té el monarca respecte al nou projecte de Meghan Markle

Segons ha pogut saber el Daily Mail a través d'una font propera a palau de Buckingham, la Família Reial britànica està al corrent dels nous projectes de Meghan Markle.

De fet, tal com ha confirmat aquesta persona, el rei Carles III està desitjant que el nou programa de cuina de la seva nora sigui tot un èxit. I tot per evitar que segueixi els passos del seu marit, el príncep Harry, i reveli tots els secrets de la monarquia a través d'un nou llibre.

No obstant això, no hi ha cap dubte que la tensió entre els ducs de Sussex i la Família Reial britànica continua sense desaparèixer. Segons el citat mitjà britànic, l'actual silenci de Meghan Markle i el seu marit està directament relacionat amb la delicada salut de Carles III i de Kate Middleton.

De fet, dins del palau de Buckingham estan convençuts que aquest nou programa se centrarà únicament en la cuina. És a dir, que no hi haurà cap referència a la Família Reial britànica. No obstant això, encara cal esperar uns dies per saber-ho.